Fallout : une adaptation par Amazon en préparation

Surprise ! Bethesda et Amazon viennent de teaser via Twitter l’existence et l’arrivée prochaine d’une série télévisée sur la célèbre franchise vidéoludique Fallout.

Bon, il est clair qu’on n’apprend pas grand chose de ce teaser, qui reprend au passage les codes de la franchise avec un “Please Stand By” que connaissent très bien les fans.

Il faudra tout de même s’arrêter sur le communiqué officiel, dans lequel Bethesda lâche un peu plus d’informations sur cette adaptation. De ce fait, on apprend que derrière ce projet se trouve le studio Kilter Films et plus particulièrement Lisa Joy et Jonathan Nolan, connu pour la série WestWorld. Le tout sera supervisé par Todd Howard producteur exécutif chez Bethesda.

Il faudra s’armer de patience avant d’avoir de nouvelles informations sur cette production.