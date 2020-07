Golems hors du commun, la prochaine collaboration entre Dragon Quest X et Final Fantasy XIV Online

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le monde merveilleux de DRAGON QUEST® X revient en Éorzea aujourd’hui avec le début de l’événement collaboratif, « Golems hors du commun ». Les joueurs de FINAL FANTASY® XIV Online peuvent y participer jusqu’au 27 juillet, et affronter de puissants et dangereux golems pour gagner des récompenses sur le thème de DRAGON QUEST.

Tous ceux qui souhaitent y participer peuvent s’adresser à Havak Alvak au faubourg de Nald à Ul’dah pour démarrer la quête, et ensuite accomplir des ALÉAs spéciaux situés dans diverses zones de A Realm Reborn™. Veuillez noter que les joueurs qui ont déjà terminé cet événement ne pourront pas y participer à nouveau.

Les récompenses offertes sont les suivantes :

Masque de brute (tête)

Siman mécanique (mascotte)

Couronne roi gluant (tête)





Plus d’informations sur cet évènement :

https://eu.finalfantasyxiv.com/lodestone/special/2020/Theres_Golems_in_Those_Hills/

De plus, la prochaine mise à jour conséquente pour la célèbre extension Shadowbringers, « Reflections in Crystal » est prévue pour le 11 août. Plus de détails à venir lors de la Lettre du Producteur Live le 22 juillet. Des informations supplémentaires sont disponibles dans la dernière la Lettre du Producteur : http://sqex.to/Hbp46

Les fans sont également invités à regarder les sept épisodes de la série ‘The Creation of FINAL FANTASY XIV: Shadowbringers’. Elles jettent un regard sur les coulisses du développement de FINAL FANTASY XIV Online, et donnent la parole à des développeurs-clés pour expliquer comment ils ont créé le MMORPG à succès. Toute la série est disponible sur YouTube ici : https://www.youtube.com/playlist?list=PLrFWly2wJzL7M7K_VhnD63YBNyuuzqmNj

L’essai gratuit de FINAL FANTASY XIV Online permet aux nouveaux joueurs d’accéder à tout le contenu disponible jusqu’au niveau 35, de créer jusqu’à 8 personnages et d’essayer les différentes races, classes et jobs sans limite de temps. Les futurs joueurs qui voudraient tester l’essai gratuit peuvent s’inscrire ici : https://freetrial.finalfantasyxiv.com/fr/.

FINAL FANTASY XIV: Shadowbringers™ est la troisième extension de FANTASY XIV Online et a été acclamée par la critique et les fans depuis sa sortie en juillet 2019. Avec des décors à couper le souffle, les jobs de danseur et de pistosabreur, les races jouables des Hrothgars et des Viéras, le système d’adjuration et bien plus, FINAL FANTASY XIV: Shadowbringers offre aux joueurs débutants comme aux vétérans des centaines d’heures de contenu à explorer.