Ubisoft amène le genre battle royale vers de nouveaux sommets avec Hyper Scale

Ubisoft® dévoile Hyper Scape™, son tout premier Battle Royale FPS free-to-play en milieu urbain. Développé par Ubisoft Montréal, Hyper Scape se déroule dans un futur proche en 2054. Une partie peut accueillir jusqu’à 100 participants qui se rendront dans la ville virtuelle de Neo-Arcadia pour s’affronter au cours de matchs nerveux et bourrés d’action, dans l’espoir d’être couronnés champions. Le test technique à durée limitée est disponible dès aujourd’hui sur PC dans de nombreux pays en Europe et en Amérique du Nord*. Les joueurs intéressés peuvent y participer en regardant des créateurs de contenu jouer à Hyper Scape sur Twitch et ayant activé les Twitch drops sur leurs streams. La liste des créateurs concernés est disponible ici. L’accès sera limité mais des drops supplémentaires seront ajoutés tout au long du test technique.

Hyper Scape a été conçu dès le début pour offrir aux joueurs une expérience de Battle Royale verticale, intense et nerveuse. Qu’ils soient en escouades de trois joueurs ou solo, les participants pourront plonger au cœur de Neo-Arcadia, une cité virtuelle et futuriste, et prendre part à des combats dynamiques qui pourront se dérouler aussi bien dans les ruelles de la ville que sur les toits ou l’intérieur des immeubles.

Le jeu introduit également le système de Hacks, ces capacités spéciales que les joueurs peuvent collecter à travers la carte de la même manière qu’ils le font avec les armes. Il existe ainsi une variété de Hacks offensifs et défensifs qui s’adapteront à tous les styles de jeu. Poser une mine, repérer un ennemi, protéger son escouade en construisant un grand mur ou bien se rendre invisible pour se faufiler derrière ses adversaires … Il revient aux joueurs de trouver la meilleure combinaison de Hacks possible ! Tous les Hacks et toutes les armes peuvent être échangés facilement, mais aussi améliorés via la mécanique Fusion, qui permet de rendre ces derniers plus puissants.

Hyper Scape cherche à renouveler la formule du Battle Royale de plusieurs façons notamment avec l’Effondrement imprévisible, selon plusieurs schémas, de certains quartiers de la carte de Neo-Arcadia ou bien grâce à la possibilité pour les joueurs de participer aux combats même lorsqu’ils ont été vaincus sous cette forme fantomatique que l’on appelle « l’Écho ». De plus, à la fin d’un match, la phase finale de Confrontation débute lorsque la couronne de l’Hyper Scape apparaît sur la carte. Les joueurs peuvent alors remporter la victoire de deux façons : soit en s’emparant directement de la couronne et en la gardant pendant 45 secondes, soit en éliminant tous les autres participants pour rester le dernier joueur ou la dernière équipe encore en vie.

Dans la volonté de rendre Hyper Scape aussi divertissant à jouer qu’à regarder, l’extension Crowncast, développée en partenariat avec Twitch, permettra aux spectateurs d’influencer le jeu en temps réel, créant ainsi une interaction sans précédent entre les streamers et leurs fans. Les spectateurs pourront également avoir un réel impact sur le jeu en votant pour des effets ponctuels qui affecteront tous les participants au cours d’un match, en introduisant une diminution de la gravité ou en offrant des munitions infinies par exemple.

« Nous avons créé un jeu unique et innovant et avons cherché à simplifier l’expérience des joueurs pour nous concentrer sur son aspect fun et intense. Nous sommes impatients de les laisser le tester et de connaître leurs avis.» déclare Graeme Jennings, Senior Producer d’Hyper Scape chez Ubisoft Montréal. « Mais ce n’est que le début. Hyper Scape est un univers conçu pour évoluer et nos joueurs pourront le constater dès le test technique. »

« La communication et l’échange en temps réel entre nos streamers et leurs fans rendent la plateforme Twitch unique en son genre. Alors que ce type d’interaction se limitait traditionnellement à commenter du gameplay, Hyper Scape ira plus loin et plongera les spectateurs au cœur de l’expérience en les rendant acteurs du jeu » déclare Sharmeen Browarek Chapp, VP of Community Product chez Twitch. « Le fait que les joueurs puissent désormais avoir un impact direct sur le cours de la partie, que ce soit pour aider ou pour défier les streamers, est une expérience inédite. »

Hyper Scape sera d’abord disponible sur PC via un test technique à durée limitée qui commence dès aujourd’hui et s’achèvera le 7 juillet. Le mode Ruée vers la Couronne jouable en escouades de trois joueurs est d’ores et déjà disponible et le mode solo à durée limitée Brume Obscure sera ajouté ultérieurement. Le test comprendra également un pass de combat de 10 paliers déblocables gratuitement et la progression et les objets collectés pendant ce test seront conservés pour les prochaines phases de test ainsi qu’au lancement du jeu.

De plus amples informations pour participer au test d’Hyper Scape sont disponibles ici.