Concours : gagnez le jeu « Paper Mario: The Origami King » sur Nintendo Switch !

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Dans Paper Mario: The Origami King, vous accompagnez Mario et sa nouvelle compagne Olivia dans une aventure hilarante qui

vous fera traverser un monde de papier! Affrontez le roi de l’origami et son armée d’hommes de main, joignez-vous à des compagnons extraordinaires et utilisez des pouvoirs magiques pour sauver le monde.

Êtes-vous prêts pour une aventure pas « pliée » des vers ? Si oui, cela tombe bien, car voici une invitation à découvrir un monde haut en couleur et tout en papier. Rejoignez la princesse Peach, Mario et Luigi pour le premier festival du royaume consacré aux origamis dans Paper Mario: The Origami King disponible en exclusivité sur Nintendo Switch le 17 juillet. Cependant, l’ambiance festive semble quelque peu écornée car la princesse Peach ne semble pas être tout à fait elle-même…



Avec son monde fourmillant de détails qui n’attend que d’être exploré, ses mini-jeux loufoques et ses innombrables mystères à résoudre, la prochaine aventure de Mario sur Nintendo Switch a de quoi vous donner mille raisons de rire et de vous émerveiller.

Nous vous donnons aujourd’hui la chance de gagner le jeu vidéo «Paper Mario: The Origami King » sur Nintendo Switch (disponible dès le17 juillet 2020). Ce concours est valable jusqu’au 17 juillet 2020.

Vous devez être connecté pour participer.