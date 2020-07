Le 7 août 2020, partez en voyage à travers le monde avec Railway Empire – Complete Collection

Partager Facebook

L’éditeur de jeux vidéo de stratégie Kalypso Media, et le développeur Gaming Minds Studios, sont heureux d’annoncer aujourd’hui Railway Empire – Complete Collection. Le jeu sortira le 7 août 2020 sur PC, PlayStation®4 et Xbox One.

Avec plus de deux années d’améliorations et de mises à jour, ainsi que 8 DLC qui posent le décor à travers des lieux variés et incroyables,Railway Empire – Complete Collection offre aux passionnés de simulation ferroviaire des heures incalculables d’amusement. Cette version ultime sera proposée avec une amélioration de l’I.A des concurrents, l’ajout d’une carte nord-américaine immense, plus de 20 mises à jour gratuites, un tout nouveau mode Défis, et bien plus encore.

Information sur le jeu :

En pleine Révolution Industrielle, alors que les machines à vapeur et les réseaux ferroviaires s’étendent sur tous les continents, les « chevaux de fer » marquent le début d’une course féroce pour la suprématie ferroviaire. Railway Empire – Complete Collection contient le jeu original, ainsi que tous les DLC sortis : Mexico, the Great Lakes, Crossing the Andes, Great Britain & Ireland, France, Germany Northern Europe et Down Under.

Caractéristiques principales :

Construisez et développez un large réseau ferroviaire pour relier les gares entre elles, et ainsi transformer des endroits reculés en métropole urbaine en plein essor.

Soyez le leader ambitieux d’une compagnie ferroviaire et étendez votre réseau de chemin de fer à travers 100 ans d’histoire et des dizaines de pays, jusqu’à établir votre propre empire.

Tous les DLC et mises à jour du jeu original sont disponibles : Mexico, the Great Lakes, Crossing the Andes, Great Britain & Ireland, France, Germany Northern Europe et Down Under.

​​​​​​​

La météo dynamique et le mode nuit ont été améliorés.

​​​​​​​

Inclut toutes les bandes-son régionales, ainsi que des personnages et bâtiments propres à chaque ville.

​​​​​​​

Testez vos compétences à travers 15 scénarios uniques et 4 cartes pleines de défis, ou bien découvrez le véritable esprit des pionniers et faites face à une infinité de possibilités avec le mode Libre et le mode Bac à sable.

​​​​​​​

Utilisez à bon escient les forces et faiblesses de plus de 80 locomotives historiques et assignez-les à vos trajets.

​​​​​​​

Rivalisez avec trois entreprises rivales maximum, et sabotez leurs efforts à l’aide de bandits et d’espions.

​​​​​​​