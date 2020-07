Le premier DLC d’Outward est désormais disponible sur consoles

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Deep Silver et Nine Dots Studio annoncent que le très attendu premier DLC d’Outward, “The Soroboreans” est désormais disponible sur consoles !

Bien des choses vous y attendent ; De nouvelles compétences, de nouveaux ennemis, la Corruption, les enchantements, les altérations d’effets et plus encore !

“The Soroboreans” sera chargé de nouveaux challenges.

Les joueurs devront avoir un sens poussé de l’aventure pour conquérir ces terres.

Sorti initialement le 26 mars 2019 et développé par l’équipe canadienne ambitieuse et créative de chez Nine Dots Studio, Outward a depuis conquis le cœur de milliers de joueurs à travers le monde.

“The Soroboreans“ ajoute environ 25% de contenu supplémentaire au jeu.

Avez-vous prévu assez de rations de voyage ?