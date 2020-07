LG dévoile un nouveau moniteur optimisé pour les gamers

Partager Facebook

LG présente son nouveau moniteur gaming LG 27GN750-B pour les joueurs adeptes de jeux FPS (jeux de tir à la première personne). Proposé à un prix attractif, ce modèle prône une qualité d’image optimisée et un temps de réponse rapide.

Ce nouveau moniteur de 27 pouces vient compléter la gamme des moniteurs LG UltraGearTM en offrant un temps de réponse de 1 milliseconde (ms) en natif, sans utilisation de logiciel, et un taux de rafraichissement performant de 240Hz. Le moniteur LG 27GN750-B propose également une excellente qualité d’image grâce à une dalle IPS et une résolution FHD 1920×1080 sans négliger la rapidité et la fluidité.

Son écran LED IPS au format 16/9ème avec 99% du RGB permet une restitution exceptionnelle des couleurs. Ce moniteur assure une parfaite fluidité des mouvements sans déchirures ni saccades et dispose de paramètres gaming spécifiques tels que la compatibilité NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync, Dynamic Action Sync (réduction des délais d’affichage), Black Stabilizer et Crosshair (point de cible visible) comme ses prédécesseurs.

LG a également peaufiné le design et l’ergonomie de ce nouveau modèle pour permettre aux joueurs de réaliser les meilleures performances tout en profitant d’une position confortable. En effet, ce moniteur dispose d’un pied rotatif (à 90°), réglable en hauteur jusqu’à 110mm et inclinable, permettant de s’aligner avec le champ de vision.

Prix et disponibilité

Le nouveau moniteur LG 27GN750-B est disponible dès aujourd’hui chez nos distributeurs partenaires Amazon, Boulanger, LDLC et Fnac. Il est proposé au prix public conseillé de 399 €*.