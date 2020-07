La saison spéciale de PUBG Mobile World League Season Zero est dévoilée

Partager Facebook

À l’approche des finales de la PUBG MOBILE Pro League (PMPL) South Asia, James Yang, le Directeur Esport international de PUBG MOBILE, a dévoilé la PUBG MOBILE World League Season Zero,une saison unique créée afin d’offrir la meilleure compétition mondiale possible dans la situation actuelle. La compétition en ligne proposera un prix d’un montant de 850 000 $ et monte à 40 places le nombre d’équipes pouvant concourir. Il a également été annoncé que les inscriptions pour le PMCO 2020 Fall Split seront ouvertes du 24 juin au 12 juillet. Les informations relatives à l’inscription se trouvent ici.

PUBG MOBILE a également partagé un nouvel aperçu du PUBG MOBILE Esports Studioà Katowice en Pologne, créé en partenariat avec l’ESL. Le studio deviendra le rendez-vous des matchs hors-ligne lorsqu’il sera possible de reprendre la compétition à l’extérieur en toute sécurité.

En réponse au COVID-19 et pour assurer la santé et la sécurité des joueurs et des fans, PUBG MOBILE a déplacé la totalité de la saison 1 de la PMPL en ligne, et retardé le calendrier pour effectuer ces changements. La PUBG MOBILE World League, le joyau du nouvel écosystème compétitif suppose que PUBG MOBILE a créé quelque chose de vraiment unique.

La PUBG MOBILE World League Season Zero se tiendra du 20 juillet au 9 août. La Ligue Est commencera à 14h00 (heure française) pour l’Asie, et la Ligue Ouest commencera à 20h00 (heure française) pour l’Europe et les Amériques. Les membres de la communauté pourront assister au livestream sur la chaîne YouTube PUBG MOBILE Esports.

