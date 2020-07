Test – Marvel’s Iron Man VR : le géant aux pieds d’argile

Marvel’s Iron Man Vr nous place dans la peau de Tony Stark, personnage haut en couleurs et plein de répartie, qui à depuis les récentes productions cinématographique, pris une place importante auprès des fans de comics. Ceci étant dit, il ne faut pas s’attendre à ce retrouver dans la peau du célèbre acteur américain, ici on parle plus d’une adaptation du comic book, que celle du film, avec tous les artifices et jeux d’acteurs qu’apporte ce type de production.

De ce faite, le personnage décrit dans l’expérience est moins percutant, moins emblématique. Ce qui aura comme conséquence de décevoir certains, mais pas les fans de marvel.

Tony Stark Redemption

L’histoire conté ici, parle d’un un Tony Stark qui cherche à s’émanciper de sa société et de tout ce qu’elle a pu générer avec la création et la vente d’armes de plus en plus avancées technologiquement et cherche à se racheter en devenant le héros qui sauvera la planète. Mais son lourd passé le rattrape rapidement et à pour conséquence de créer une nouvelle entité appelé le Fantôme. Son seul but sera de faire payer tous les crimes causés par Stark Industries reliant de près ou de loin notre héros.

Tony devra, ou devrais-je dire nous devrons, aidés de nos deux fidèles IA, Gunsmish (alter ego de Tony) et Friday, découvrir qui se cache derrière ce nouvelle ennemi et rétablir la paix intérieure de notre héros.

Divisé en plusieurs chapitres, l’histoire s’alterne entre phases au sol, permettant d’explorer le manoir de Tony, avec la possibilité de faire évoluer notre armure ( technologie, nouvelles armes, réparation, changer la couleur de l’armure), et les phases de vol très dynamiques, cœur du titre, dans lesquelles il faudra venir à bout de diverses vagues d’ennemis pour progresser. S’ajoute divers interactions particulièrement bienvenues, mettant une nouvelle fois en avant l’immersion et le plus qu’apporte les PS Moves et la réalité virtuelle dans son ensemble.

Notez que la narration reste dans sa globalité bien écrite, malgré sa gestion en dent de scie et certaines réparties bidons, ce qui transforme ce Iron Man Vr en un vrai jeu travaillé et ne reste pas qu’une simple expérience VR.

Comptez une bonne dizaines d’heures de jeux pour terminer la campagne, s’ajoute à cela divers défis de vol et de combat, dans lesquelles votre habilité et votre patience pourront être mis à rude épreuve, en particulier si vous jouez dans la difficulté la plus élevée.

Malheureusement les temps de chargement très fréquents et particulièrement longs viennent casser le rythme.

Côté prise en main le jeu se veut agréable et intuitif. Facile à appréhender, bien qu’il faille un petit temps d’adaptation, il est fortement conseillé de joueur debout et d’avoir de l’espace autour de vous. Comme précisé plus haut le titre est dynamique, on bouge énormément, que ce soit pour viser les ennemis, voler ou interagir avec l’environnement. On se retrouve facilement décalé ou dos à la caméra, ce qui peut rendre l’action un peu brouillonne. De ce fait vient s’ajouter l’un des points noir du PSVr, la détection qui peut par moment devenir dérangeante. Mais rassurez-vous, rien de grave, puisque le titre nous rappelle constamment de se replacer pour une meilleure synchronisation.

Marvel’s Iron Man arrive au bon moment et vient une nouvelle fois nous rappeler que la VR à encore beaucoup à monter. Graphiquement très agréable, si on met de côté les lacunes techniques déjà connus mis en cause par la PS4 et l’écran du PSVR, une narration qui fait son job, une prise en main intuitive, une durée de vie correct et on obtient un titre qui mérite d’être joué et ce, même si tout le côté super héros n’est pas votre genre. Un shooter qui permettra de passer de bons moments cet été à l’ombre entre deux barbecues.