F1 2020 se lance dans la course dès aujourd’hui

Codemasters® est heureux de célébrer aujourd’hui la sortie de F1®2020, disponible surPlayStation®4, Xbox One et PC. Deux nouveaux circuits : Hanoi et Zandvoort, le nouveau mode Mon Ecurie, l’amélioration des options de course, le retour du mode multijoueur en écran splitté, les voitures classiques, et bien plus encore sont disponibles dans le jeu officiel de la Formule 1.

Suite aux retours des joueurs et des pilotes, F1®2020 inclut de nombreuses améliorations de course. L’ERS est activable à la seule pression d’un bouton, rendant la manœuvre beaucoup plus naturelle à exécuter. Un rétroviseur intérieur a été ajouté, facilitant l’identification des concurrents et ainsi parer à leurs potentielles attaques. De plus, suite à son intégration l’année dernière, la F2™ est de retour avec des saisons plus courtes et des options de personnalisation qui permettent aux joueurs de mieux contrôler leur façon de conduire. Pour les nouveaux arrivants, il met également en place des menus simplifiés et de nouvelles options d’assistance.

« Deux années ont été nécessaires pour concevoir F1®2020, et nous sommes ravis de l’innovation proposée aux joueurs » a déclaré Lee Mather, Directeur de la franchise F1®chez Codemasters. « Que vous souhaitez jouer en écran scindé pour défier vos amis, ou alors participer avec votre propre écurie à la saison, F1®2020 offre aux joueurs la possibilité de faire la course comme ils le souhaitent. »