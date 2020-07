Les appareils hybrides professionnels réinventés: Canon présente l’EOS R5 et l’EOS R6

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Avec ses boîtiers EOS R5 et EOS R6, Canon présente aujourd’hui deux appareils photo hybrides plein format qui viennent étoffer le système révolutionnaire EOS R doté de la monture évolutive RF. L’EOS R5 capture sous une résolution de 45 mégapixels à une cadence allant jusqu’à 20 images par seconde¹. Il s’agit du premier appareil photo hybride plein format capable d’enregistrer en interne des vidéos RAW 8K à une cadence atteignant 29,97 images par seconde et des séquences 4K jusqu’à 120p. L’EOS R6, quant à lui, offre une cadence de 20 images par seconde¹ sous une résolution de 20,1 mégapixels et des captures vidéo 4K jusqu’à 60p et Full HD jusqu’à 120p.

Associée aux objectifs RF ultraperformants, la technologie CMOS de toute dernière génération de Canon délivre une précision des détails inégalée et une cadence leader dans sa catégorie. Avec leur obturateur électronique, les boîtiers EOS R5 et EOS R6 peuvent capturer jusqu’à 20 images par seconde en mode déclenchement silencieux avec l’exposition automatique intégrale (AE) et le suivi autofocus (AF) activés. Si nécessaire, l’obturation mécanique ou électronique au premier rideau autorisent la prise de vue en rafale jusqu’à 12 images par seconde1.

Pour la première fois dans la série EOS, les modèles EOS R5 et EOS R6 sont dotés de la stabilisation d’image sur 5 axes interne (In-Body Image Stabilisation – IBIS) qui, de concert avec tous les types d’objectifs compatibles, offre des avantages incomparables. Le système IBIS déploie toute l’étendue de ses performances avec les objectifs RF: la stabilisation d’image optique de l’objectif et la stabilisation mécanique du capteur du boîtier se complètent à la perfection et corrigent les mouvements horizontaux ou verticaux de translation, de roulis, de lacet et de bascule. On parle ici d’un système de stabilisation coordonné. Ce système intelligent offre actuellement la meilleure stabilisation d’image au monde2 et compense jusqu’à 8 niveaux d’exposition2.

Grâce à son diamètre de 54 mm, la monture RF permet à la lumière d’atteindre la totalité du capteur jusque dans les angles, y compris lorsqu’il est en mouvement pour la stabilisation interne de l’image. Il est ainsi possible de construire des objectifs RF dotés d’une image circulaire plus ample et d’augmenter le rayon d’action de la stabilisation d’image interne de l’appareil. Cela signifie que même certains objectifs RF sans stabilisation d’image optique tels que le RF 85mm F1.2L USM ou le RF 28-70mm F2L USM peuvent atteindre une stabilisation d’image allant jusqu’à 8 niveaux2.

Les possesseurs d’objectifs EF bénéficient aussi d’une performance accrue de la stabilisation d’image, car le système de stabilisation interne du boîtier s’associe aussi à celui de leurs objectifs, compensant également les mouvements horizontaux ou verticaux de translation, de roulis, de lacet et d’inclinaison. Les objectifs EF sans stabilisation d’image profitent également de la stabilisation sur 5 axes qui distingue les modèles EOS R5 et EOS R6.

Des captures toujours nettes

Basé sur la technologie qui équipe le modèle très haut de gamme EOS-1D X Mark III, le traitement du signal DIGIC X est au cœur de l’EOS R5 et de l’EOS R6. Celui-ci épaule l’autofocus Dual Pixel CMOS AF II de dernière génération et porte la vitesse et la fiabilité à un niveau jusqu’ici inégalé. L’autofocus le plus rapide du monde réalise la mise au point en 0,05 seconde seulement3. L’EOS R5 est capable de mettre au point dans des conditions de luminosité allant jusqu’à -6 IL5, tandis que l’EOS R6 est le premier modèle EOS dont l’autofocus atteint une capacité de -6.5 IL4,5. Ultraprécis, il fonctionne avec une efficacité surprenante même par très faible luminosité ou en présence de scènes très pauvres en contrastes.

Le système iTR AF X AF a été programmé à partir d’une technologie Deep Learning. La détection des visages et des yeux préserve la netteté de l’image même en cas de mouvement imprévisible ou avec une profondeur de champ minimale. Le suivi du sujet a également été optimisé par des algorithmes Deep Learning et suit les visages et les yeux du sujet – y compris ceux des chats, des chiens et des oiseaux – dans les modes photo ou vidéo. Quels que soient la taille, la position corporelle, l’angle ou l’orientation du visage du sujet, l’EOS R5 et l’EOS R6 assurent une mise au point et un suivi ultraprécis.

Une connectivité intelligente

Forts de leur connectivité Bluetooth et Wi-Fi, l’EOS R5 (Wi-Fi 5 GHz et 2.4 GHz8) et l’EOS R6 (Wi-Fi 2.4 GHz8) se connectent aisément à un smartphone et au réseau, et sont compatibles avec le transfert haut débit et FTP/FTPS. Une fonctionnalité qui autorise également la commande à distance de l’appareil par l’application mobile Canon Camera Connect ou l’application EOS Utility, à condition que le boîtier soit connecté à un ordinateur (PC ou Mac) par Wi-Fi ou par son port USB C 3.1 Gen 2. Le transfert des contenus étant aussi important que la capture de photos et de vidéos à proprement parler, l’EOS R5 et l’EOS R6 prennent en charge le transfert automatique des données vers le Cloud image.canon. Un moyen de transférer aisément les clichés et de les imprimer, ou bien encore de les intégrer sur Google Photos9 ou Adobe Cloud9.

EOS R5: aucun compromis

Dans l’univers des appareils hybrides, l’EOS R5 marque une avance spectaculaire et est le modèle EOS6 doté de la plus forte résolution de tous les temps. L’action conjuguée du processeur DIGIC X, du capteur CMOS et des objectifs RF optimise tous les paramètres qui contribuent à la qualité de l’image pour atteindre une définition de plus de 45 mégapixels. L’autofocus assure une couverture d’image de 100 %7 assortie de 5 940 positions AF sélectionnables. Combiné à une plage de sensibilité allant de 100 à 51 200 ISO, l’appareil met au point avec un piqué exceptionnel même sur des sujets situés dans la pénombre. Il est doté de deux logements pour carte mémoire, un CFexpress et un SD UHS-II haute vitesse, intelligemment intégrés à son boîtier résistant aux intempéries en alliage de magnésium.

La capture de vidéos professionnelles en mode RAW 8K 12 bits est possible sur toute la largeur du capteur et l’enregistrement se fait en interne, gage de résultats dignes de l’univers du cinéma, d’autant qu’elle est conjuguée au suivi de la mise au point sur le visage et les yeux des êtres humains et des animaux. L’EOS R5 est également la nouvelle référence de la capture vidéo 4K. En effet, il est capable d’enregistrer en 4K DCI (pleine largeur du capteur) et en 4K UHD à des cadences allant jusqu’à 120 i/s (119,88 i/s) en qualité 4:2:2/10 bits. De quoi réaliser des ralentis impressionnants et fluides tout en exploitant toute la performance de l’autofocus. Pour les utilisateurs qui exigent une qualité 4K maximale, le mode 4K HQ assure un rendu exceptionnel des détails à une cadence pouvant atteindre 30 i/s moyennant le suréchantillonnage du matériel 8K.

Enregistrement 8K RAW en interne (sans recadrage) jusqu’à 29,97 i/s

Enregistrement 8K en interne (sans recadrage) jusqu’à 29,97 i/s en 4:2:2 10 bits avec Canon Log (H.265) ou en 4:2:2 10 bits HDR PQ (H.265)

Enregistrement 4K en interne (sans recadrage) jusqu’à 119,88 i/s en 4:2:2 10 bits avec Canon Log (H.265) ou en 4:2:2 10 bits HDR PQ (H.265)

Sortie en 4:2:2 10 bits avec Canon Log ou en 4:2:2 10 bits HDR PQ via HDMI en 4K 59,94 i/s

Pour répondre à la demande de nombreux utilisateurs, l’EOS R5 est également doté d’une commande multiple par joystick qui, en plus de la fonction Touch & Drag AF, permet de transférer la zone AF active vers l’écran tactile pivotant et orientable de 8,01 cm et 2,1 millions de pixels.

Grâce à la compatibilité Dual Pixel RAW, la correction de la mise au point et de la netteté de l’arrière-plan, ainsi que le réglage de l’éclairage d’un portrait sont également possibles, élargissant considérablement les possibilités créatives. Le viseur électronique de type 0,5 pouce (EVF) affiche une fréquence de rafraîchissement de 120 images par seconde et une résolution de 5,76 millions de pixels, de quoi avoir une vision étonnamment réaliste du monde, comparable à celle d’un viseur optique.

L’EOS R5 sera en principe commercialisé dès la fin du mois de juillet 2020. Le boîtier de l’EOS R5 sera proposé au prix de 4 479.- CHF (PVC).

EOS R6: un concentré de hautes performances

Ultrarapide et offrant une qualité d’image plein format, l’EOS R6 est un appareil très performant et polyvalent qui répond aux plus hautes exigences des photographes qui recherchent un outil de type professionnel. Les fans de la photo de sport et de la vie sauvage désireux de capturer en toute confiance des sujets en mouvement apprécieront sa cadence allant jusqu’à 20 images par seconde1, sa flexibilité avec jusqu’à 6 072 positions AF sélectionnables et sa détection et son suivi automatique des visages et des yeux. Son capteur CMOS de 20,1 mégapixels hérite de nombreuses technologies et caractéristiques propres à l’EOS-1D X Mark III et il offre une plage de sensibilité de 100 à 102 400 ISO. De quoi réaliser des prises de vue exceptionnelles même par faible luminosité comme à l’occasion des mariages et événements célébrés à l’intérieur.

Appareil innovant s’il en est, l’EOS R6 filme en 4K UHD avec jusqu’à 59,94 images par seconde grâce au suréchantillonnage des données 5.1K. En Full HD, il est capable de capturer des ralentis incroyables avec assistance autofocus intégrale jusqu’à 119,88 i/s. Pendant la capture vidéo, le motif de zébrures s’affiche pour faciliter le réglage de l’exposition. Une fonction particulièrement utile dans les situations conduisant habituellement à des zones surexposées. La possibilité d’enregistrement en interne en qualité 8 bits H.264 ou 10 bits YCbCr 4:2:2 H.265 et avec Canon Log, augmente encore la flexibilité en post-production.

Grâce à son viseur électronique (EVF) de type 0,5 pouce de 3,69 mégapixels au taux de rafraîchissement de 120 images par seconde, la latence est réduite à son strict minimum, assurant la transparence et la réactivité du sujet. L’écran tactile pivotant et orientable de 7,5 cm et 1,62 mégapixels aide l’utilisateur dans les prises de vues sous des angles créatifs. Enfin, deux logements pour carte mémoire compatibles avec les cartes SD UHS-II autorisent l’enregistrement simultané sur les deux cartes, d’où la possibilité de stocker deux formats différents pour une sécurité et une vitesse accrues.

L’EOS R6 sera en principe disponible dans les magasins spécialisés en version boîtier seul ou kit dès la fin du mois d’août 2020. Le boîtier sera proposé au prix de 2 689.- CHF (PVC). La version kit, incluant l’objectif RF24-105mm F4-7.1 IS STM, sera disponible au prix de 3 049.- CHF (PVC).