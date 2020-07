Avis Express – The Last of Us Part II

Attendu de pied ferme, la suite de l’excellent The Last of Us est disponible depuis peu. Un voyage en pleine violence que nous offre Naughty Dog, dans une réalisation à couper le souffle.

Amour, haine et vengeance au menu

The Last of Us Part II prend place peu après la fin du premier volet, alors que Joël a fait son choix, préférant sauver Ellie à l’humanité. On y retrouve donc ces deux personnages connus, alors que de nombreux autres protagonistes, jouables, entrent en jeu. La narration, au sommet, nous fera alors passer d’un certain amour à de la haine, avec un désir de vengeance, Naughty Dog y parvenant à nous faire s’attacher à deux personnages jouables qui finiront par s’affronter. Mais il serait stupide d’en dire plus, puisqu’il convient à chacun de découvrir le récit du titre qui nous tient en haleine une bonne trentaine d’heures.

Beau et violent à la fois…

La technique au top

The Last of Us Part II semble à s’y méprendre à un cri du signe pour la PS4, tant il pousse la machine dans ses retranchements. Les graphismes sont sublimes, avec une mention toute spéciale relative aux animations faciales des personnages. Les amateurs du premier volet ne seront en outre pas surpris du choix des mécaniques de jeu, qui restent peu ou prou les mêmes que dans le premier opus. Comme dans le premier du nom, la bande-son est une merveille, et tout cela assemblé nous procure un titre comme sait en distiller Naughty Dog. Car comme dans ses autres productions, dans The Last of Us Part II, on y tue de sang-froid. Toute cette violence pourrait pousser à se poser la question de savoir pourquoi tant de violence pour raconter une histoire, autant alambiquée soit-elle. Ceci étant, le titre s’adressant aux adultes qui sont parés à passer par tous les états de sensations psychologiques face à un jeu vidéo. Et l’effet escompté est bien là, à n’en point douter…

Une histoire viscérale…

Un beau voyage

The Last of Us Part II se présente comme un incontournable pour tous ceux qui ont parcouru le premier du nom, tandis qu’il saura également combler les nouveaux arrivants. Un titre mature qu’il convient de réserver à un public averti, mais qui donnera sans aucun doute satisfaction. Quant à nous, nous vous laissons le découvrir par vous-même tant il serait dommage de spoiler ici une histoire qui mérite tout simplement d’être vécue, manette en main, face aux infectés dans des décors sublimes.