Le contenu de la saison 1 révélé de Rocket Arena, ainsi que de nouvelles vidéos de gameplay

EA et Final Strike Games ont révélé tout le contenu explosif de la saison 1 du prochain jeu de tir en arène et en crossplay, Rocket Arena. Le 28 juillet, seulement deux semaines après la sortie du jeu, le service live débutera, introduisant de nouveaux modes, des cartes inédites, une variété d’événements en jeu et un nouveau héros disponible gratuitement pour tous les joueurs.

Lors de la saison 1, l’histoire suit les événements et les concurrents du Championnat de Tournoi Roquettes, dans lequel les joueurs découvriront les motivations personnelles qui poussent chacun des héros à remporter le Trophée du Tournoi, et comment cette volonté se manifeste selon leur personnalité, leur histoire et leurs passions. La saison introduira également un nouveau héros, Flux, mais aussi le premier événement majeur en jeu, de nouvelles cartes, ainsi que des défis quotidiens et hebdomadaires. Plus de 10 nouvelles listes de jeu seront proposées dans les modes Social, JcE et Classé de Rocket Arena.

Situé au cœur de la conception du jeu, le service live de Rocket Arena permettra aux joueurs de se plonger un peu plus dans l’histoire, écrite par le rédacteur et co-créateur de TaleSpin, Len Uhley, sous la direction du co-créateur de Sly Cooper, Dev Madan (aujourd’hui le directeur artistique en chef de Final Strike Games). Chaque saison durera environ trois mois et inclura un nouveau personnage jouable, des événements à durée limitée, des rotations de modes et de listes de jeu, un Passe explosif inédit, une nouvelle saison classée et bien plus encore ! Pour connaître tous les détails sur la saison 1 et au-delà, consultez cet article de blog.

L’équipe a également dévoilé deux nouvelles vidéos de gameplay cette semaine, présentant le casting haut en couleur des personnages jouables ainsi que le monde de Crater. La vidéo « Les héros de Crater » se penche sur les 10 héros disponibles au lancement du jeu, leurs aptitudes uniques, leur style de jeu et, le plus important, leur lance-roquettes personnel. Dans la bande-annonce « Le monde de Crater », les joueurs ont un aperçu des 10 cartes colorées, parmi lesquelles figurent un désert rempli de créatures ressemblant à des espèces éteintes de dinosaures, ainsi que des villes futuristes, des jungles d’émeraude, des lagons pleins de pirates et un monde sous-marin. Regardez la vidéo Les héros de Crater ici et la bande-annonce Le monde de Crater ici.

Rocket Arena sera également le premier jeu EA à intégrer le crossplay sur PlayStation 4, Xbox One et PC (via Origin et Steam) le 14 juillet. La première saison débutera le 28 juillet, seulement deux semaines après le lancement du jeu.