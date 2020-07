Microsoft Flight Simulator : décollage calé au mois d’août

Partager Facebook

Ça y est Microsoft Flight Simulator tient enfin sa date de sortie sur PC. Après une communication régulière et intense ces derniers mois sur le retour tant attendu de la simulation de vol, le studio français Asobo cale sa sortie pour le 18 août 2020.

Pour justifier son travail colossal afin de proposer une simulation parfaite, le studio n’hésite pas à annoncer quelques chiffres. De ce fait, au delà de la modélisation des divers appareils et aéroports, on aura plus d’un milliard de bâtiments, d’arbres, de montagnes, rivières et routes, ainsi qu’une météo et trafic en temps réel, afin de proposer une expérience dès plus fidèles.

Rappel également qu’un mode multijoueurs sera de la partie.

Microsoft profite également de l’occasion pour annoncer les 3 editions qui accompagnerons la sortie du titre et qu’il sera inclut dans le Xbox game pass PC.