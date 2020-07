OPPO annonce ses dernières innovations de charge ultra rapide

Partager Facebook

OPPO, marque leader sur le marché mondial des appareils connectés a annoncé la sortie officielle de quatre produits de charge rapide: la charge rapide 125W, la charge rapide sans fil AirVOOC 65W, le mini chargeur SuperVOOC 50W portable et le mini chargeur 110W.

La technologie de charge rapide 125W marque la dernière percée technologique en matière de charge rapide dans l’industrie de la téléphonie mobile. Grâce à un algorithme de cryptage avancé et à des régulateurs de contrôle de température précis, l’utilisation du dispositif de charge rapide est sûre et efficace. La charge rapide sans fil AirVOOC 65W permet aux utilisateurs de recharger leur téléphone plus rapidement qu’avec la plupart des recharges rapides filaires. Les mini chargeurs SuperVOOC 50W et mini chargeur rapide 110W, présentés pour la première fois, sont de véritables innovations en matière de technologie de charge rapide VOOC développée par OPPO. Ces appareils sont des dispositifs leaders de la miniaturisation des chargeurs de haute puissance grâce à leurs caractéristiques sans précédent de légèreté, de finesse et de portabilité.