Lancement de la plateforme «Swiss Gaming» en Suisse romande

La SIEA est très heureuse d’annoncer que la plateforme www.swissgaming.org est désormais également disponible en français. Le contenu entre les deux versions diffère légèrement en termes de contenu. Cela peut être le cas pour certains articles ou pour des influenceurs. Le site est ainsi disponible en français et allemand.



Le projet « Swiss Gaming » a été lancé avec succès le 1er septembre 2019. L’objectif est d’offrir une plateforme qui présente tous les sujets pertinents liés au jeu vidéo en Suisse. « Swissgaming.org » propose ainsi sept thèmes principaux :

Magazine : articles hebdomadaires sur la scène du jeu vidéo suisse

E-sport : aperçu des événements et des équipes

Influenceurs : aperçu des influenceurs et streamers suisses, triés par plateforme et par jeu.

Événements : Manifestations nationales et internationales

Ateliers : aperçu des offres de formation continue autour du jeu vidéo.

Protection des mineurs : Illustration de la protection des mineurs sur le site SIEA

Charts : Affichage hebdomadaire du Top 5 des ventes pour chaque plateforme



En outre, « Swiss Gaming » met en réseau l’industrie du jeu vidéo avec les entreprises suisses et les personnes actives dans ce secteur. À ce jour, nous comptons 36 membres de divers domaines. Pour la Suisse romande, « Swiss Gaming » compte déjà cinq membres ; il s’agit de « Swiss Gamers Network », « Polymanga », « 20 Minutes », « S2PMag » et « General Media ».