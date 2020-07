Les héros de Liberl et Crossbell se joignent à la Classe VII dans The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IV

NIS America dévoile aujourd’hui un nouveau trailer pour The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV consacré aux personnages du jeu, plus particulièrement les protagonistes des précédents opus de la franchise The Legend of Heroes. Les héros du continent tout entier doivent s’unir avec la Classe VII pour faire face à la menace imminente qui plane sur le monde. The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV sortira le 27 octobre 2020 sur PlayStation®4. La version Nintendo Switch™ sortira quant à elle en 2021 !



À propos du jeu:

L’Empire d’Erebonia est au bord de la guerre ! L’histoire de Trails of Cold Steel IV, se déroule peu de temps après la fin du troisième opus. Nos héros de la Classe VII se retrouvent seuls face à l’Empire, dans une tentative d’arrêter son ascension vers une domination totale. Rean Schwarzer, héros de la guerre civile d’Erebonia et professeur de la Classe VII, a subitement disparu. Il est du devoir des étudiants de la Classe VII, anciens comme nouveaux, de se réunir avec les héros de tout le continent. Ils représentent le dernier espoir de ce monde, pour lui éviter la destruction totale.

Caractéristiques :

L’ultime réunion de classe : Ce dernier chapitre de la saga Trails of Cold Steel dispose du plus grand nombre de personnages disponibles. Les héros de tout le continent cherchent à se joindre au combat ! Les héros de la Classe VII s’unissent avec la Section Spéciale de Soutien de Crossbell et également avec les héros de Liberl.

Ce dernier chapitre de la saga Trails of Cold Steel dispose du plus grand nombre de personnages disponibles. Les héros de tout le continent cherchent à se joindre au combat ! Les héros de la Classe VII s’unissent avec la Section Spéciale de Soutien de Crossbell et également avec les héros de Liberl. Des combats encore plus affinés : De nouvelles et anciennes mécaniques de combat viennent enrichir le système de combat propre à la franchise The Legend of Heroes. Retrouvez des capacités telles que celle d’invoquer des robots géants sur le champ de bataille pour réaliser des attaques dévastatrices, l’Auto Battle pour profiter de combats plus rapides, ou bien encore l’utilisation des Lost Arts, la magie Orbal la plus puissante, capable de changer le cours d’une bataille.

De nouvelles et anciennes mécaniques de combat viennent enrichir le système de combat propre à la franchise The Legend of Heroes. Retrouvez des capacités telles que celle d’invoquer des robots géants sur le champ de bataille pour réaliser des attaques dévastatrices, l’Auto Battle pour profiter de combats plus rapides, ou bien encore l’utilisation des Lost Arts, la magie Orbal la plus puissante, capable de changer le cours d’une bataille. Lassé par la guerre ? Entre deux batailles épiques, offrez-vous un moment de répit avec de nombreux mini-jeux, comprenant le retour de certains préférés des fans comme le Vantage Master, la pêche, ou bien encore les jeux de réflexion. De nouveaux font leur entrée tels que le Poker, le Blackjack, et le Horror Coaster.

Contenu de la «Frontline Edition» :

Le jeu The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV sur PS4™ ou Nintendo Switch™

sur PS4™ ou Nintendo Switch™ Le mini artbook « The Black Records »

Bande-son « Echoes of Erebonia » sur CD pour la version PS4™, et en téléchargement pour la version Nintendo Switch™

Jaquette réversible

