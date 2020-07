Skater XL dévoile la liste des artistes présents dans sa bande originale

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Skater XL, le jeu de skateboard qui propose une liberté sans précédent, dévoile aujourd’hui la liste des artistes présents dans sa bande originale. Chacun possède son propre style musical qui s’accorde parfaitement avec l’ambiance urbaine du jeu.

« Il est important pour nous que la bande-son du jeu reflète la culture du skate, mais également qu’elle rende hommage aux artistes qui ont participé à cela, notamment à travers les vidéos populaires de ce milieu » a déclaré Jeff Goforth, le directeur marketing d’Easy Day Studios.

Découvrez ci-dessous un premier aperçu de cette liste :

Modest Mouse

Band of Horses

Getter

Interpol

Future Islands

Animal Collective

Silversun Pickups

STARHEADBODY

Built To Spill

Cende

Kratos Himself

The Shivas

Westkust

Skater XL sortira le 28 juillet 2020 sur PlayStation 4, Xbox One et PC. La liste complète des artistes sera dévoilée à ce moment-là. La version Nintendo Switch sera disponible quant à elle plus tard dans l’année.

Skater XL vous plonge dans le monde du skateboard, où vous pouvez définir votre propre style, encourager votre créativité et réaliser LE trick parfait. Créez, combinez et stylisez des tricks avec un contrôle inégalé de la planche en vous rendant dans des lieux emblématiques de la Californie, où les légendes de la rue ont laissé leur marque. Incarnez des icônes du skateboard comme Tiago Lemos, Evan Smith, Tom Asta ou Brandon Westgate, et devenez un pro du skateboard.

Plongez dans la sous-culture du skate numérique, avec des modes, des marques, des webzines et des cartes créés par la communauté. Découvrez plus de 60 spots de skate réels, en passant par des places, des écoles, des piscines, des bâtiments, des parkings et des couloirs.