Xbox series X : pas d’exclusivité pendant 2 ans et date pour le XCloud

Microsoft ne cesse de continuer sa communication et d’envahir l’espace médiatique autour de ses projets pour cette fin année. En attendant patiemment le Xbox Showcase la semaine prochaine pour enfin lever le voile sur ses futures productions, la firme c’est fendu de deux communiqués.

Le premier concerne les prochains jeux estampillés Microsoft Games Studios. Phil Spencer, actuel directeur de la branche Xbox, annonce que tous les jeux first party qui sortiront dans les deux prochaines années, seront à la fois jouables sur Xbox Series X et Xbox one et bien entendu sur PC.

De ce fait Microsoft confirme que sa prochaine console, prévue en cette fin d’année, ne comptera pas d’exclusivité à sa sortie. Cette annonce complète la direction donnée par la firme, qui consiste à ne pas séparer et forcer les joueurs à passer à la caisse, mais plus à créer une grande famille Xbox. Si de premier abord on ne peut que saluer l’initiative, une question taraude notre esprit. Pourquoi avoir mis autant d’énergie dans une nouvelle machine si il faudra attendre deux ans avant de réellement voir son potentiel. Puisque à part une augmentation de résolution et une stabilité du framerate, avoir des jeux cross-gen en règle général empêche et tire vers le bas l’avancée technologique.

Attendons tout de même la semaine prochaine avant de tirer des conclusions trop hâtive.

La deuxième annonce quand à elle, concerne le Projet Xcloud. En phase bêta depuis quelques mois, le cloud gaming de Microsoft se trouve une date de sortie. C’est en septembre 2020 que le service sera disponible, du moins dans les divers pays dans lesquels, le service est en bêta actuellement, donc la France, la Belgique et l’Allemagne.

Pour rappel le Xcloud permet de profiter du catalogue Xbox sur des appareils sous Android, iOS et PC.

Mais la petite surprise autour du Xcloud est qu’il fera partie intégrante à l’abonnement du Xbox Game Pass Ultimate sans surcoût supplémentaire soit 12€99 par mois. Une annonce qui pourrait faire des envieux sachant que les titres comme Halo Infinite rejoindront le programme des leurs sorties.