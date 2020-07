Atelier Ryza 2: Lost Legends & The Secret Fairy officiellement annoncé

KOEI TECMO Europe et le studio GUST sont très heureux d’annoncer la suite de l’opus préféré des fans de la franchise Atelier : Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy. Ce JRPG magique est prévu pour cet hiver sur Nintendo Switch™, PlayStation®4, et PC via Steam®.

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy est une suite directe au très apprécié Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout, qui a déjà atteint les 420 000 copies vendues à ce jour. Dans ce dernier épisode de la série des Atelier, Ryza fait un retour triomphant en tant que protagoniste, faisant d’elle la première héroïne de la série à être le personnage principal dans deux opus à la suite.

Ce nouveau jeu a été révélé durant le Nintendo Direct Mini de ce mois de juillet, offrant ainsi aux fans un premier aperçu de la future quête de Ryza.