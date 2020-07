13 Sentinels: Aegis Rim sortira finalement le 22 septembre

Partager Facebook

13 Sentinels: Aegis Rim, l’épopée mystérieuse et épique signée Vanillaware, sortira dorénavant le 22 septembre exclusivement sur PlayStation®4. L’équipe narrative derrière Odin Sphere et Dragon’s Crown emmène ici les joueurs dans une aventure à travers le temps et l’espace, les plongeant ainsi dans treize histoires passionnantes entrelacées.

De plus, les voix anglaises seront disponibles via un patch Day 1. Les joueurs découvriront la vérité dans un voyage temporel narratif sublimé par un doublage captivant ainsi qu’une direction artistique à couper le souffle. Personnalisez vos Sentinelles à l’aide d’un arsenal d’armures pour mechas, et combattez afin de défendre l’humanité dans des combats tactiques frénétiques !

Salué par l’industrie japonaise du jeu vidéo, 13 Sentinels: Aegis Rim a également gagné un certain nombre de récompenses. Retrouvez ci-dessous la liste de ses distinctions :

Japan Game Awards 2019, Future Division Winner

Famitsu Dengeki Game Award 2019, Best Scenario Award & Best Adventure Award (2 divisions)

Japan Otaku Awards 2019, Grand Prize

IGN Japan Game of the Year 2019, 6ème place

IGN Japan User’s Choice 2019, 2ème place

Weekly Famitsu (PS4 Special Feature, sold March 12th, 2020), Ranked in 10th for “”PS4 Must-Play Titles,” selected from all PS4 titles ever sold

51st Seiun Award, Media Category, Nominee

CEDEC Awards 2020 of Excellence for Game Design and Sound

CEDEC Awards 2020 Highest Award of Excellence, Nominee

Caractéristiques :