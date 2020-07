Atteignez les étoiles avec la nouvelle carte «The Big Ramp » dans Skater XL

Partager Facebook

Easy Day Studio dévoile aujourd’hui une nouvelle carte dans Skater XL. Intitulée « The Big Ramp », cette carte parfaite pour les amoureux des descentes et des zones en plein air sera disponible au lancement du jeu, c’est-à-dire le 28 juillet 2020 sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Inspirée des structures qui défient les lois de la gravité dans le milieu du skate, « The Big Ramp » comprend différentes tailles et formes de rampes permettant aux joueurs d’explorer et de découvrir de nouvelles fonctionnalités techniques.

Skater XL vous plonge dans le monde du skateboard, où vous pouvez définir votre propre style, encourager votre créativité et réaliser LE trick parfait. Créez, combinez et stylisez des tricks avec un contrôle inégalé de la planche en vous rendant dans des lieux emblématiques de la Californie, où les légendes de la rue ont laissé leur marque. Incarnez des icônes du skateboard comme Tiago Lemos, Evan Smith, Tom Asta ou Brandon Westgate, et devenez un pro du skateboard.

Plongez dans la sous-culture du skate numérique, avec des modes, des marques, des webzines et des cartes créés par la communauté. Découvrez plus de 60 spots de skate réels, en passant par des places, des écoles, des piscines, des bâtiments, des parkings et des couloirs.