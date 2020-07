Rocket League passe par la case Free to Play

Partager Facebook

Psyonix vient d’annoncer que Rocket League allait devenir free to play plus tard cet été ! La mise à jour du jeu gratuit sera la plus importante à ce jour et inclura des changements majeurs aux systèmes de tournois et de challenges. Une progression cross-platform pour l’inventaire des objets des joueurs, la progression du Rocket Pass et le classement compétitif seront également ajoutés en se connectant à un compte Epic Games.

Rocket League fera également ses débuts sur l’Epic Games Store lorsqu’il deviendra gratuit. Il sera identique à la version sur les autres plateformes et proposera un jeu cross-platform sur toutes les plateformes Rocket League.

Une fois que Rocket League sera free to play, ceux qui possèdent déjà le jeu sur n’importe quelle plate-forme (y compris Steam) pourront y jouer avec une prise en charge complète des futures mises à jour et fonctionnalités. Cependant, la version Steam ne sera plus disponible au téléchargement pour les nouveaux joueurs.

Ceux ayant joué à Rocket League en ligne avant de jouer gratuitement seront récompensés par l’attribution du statut Legacy, qui comprend :

Tous les DLC de la marque Rocket League sortis avant d’être gratuits

Titre “Est. 20XX” qui affiche l’année à laquelle le joueur a commencé à jouer à Rocket League

Plus de 200 objets communs améliorés en qualité “Legacy”

Boost cosmos doré

Roues Dieci-Oro

Bannière de joueur chasseresse

De plus, les joueurs qui ont joué à Rocket League avant l’annonce d’aujourd’hui recevront un élément supplémentaire, le Faded Cosmos Boost. Ces objets seront attribués aux comptes des joueurs lorsque le jeu sera gratuit.

Plus d’informations sur le free to play seront révélées dans les prochaines semaines, y compris des détails sur les changements apportés aux systèmes de tournoi et de challenge.