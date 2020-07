Yakuza: Like A Dragon bénéficiera de sous-titres français, une première pour la série

Partager Facebook

Lors de la Comic-Con@Home, SEGA a annoncé l’ouverture des précommandes pour Yakuza: Like a Dragonet a également dévoilé un tout nouveau trailer intitulé « Heroes of Tomorrow ». En incarnant Ichiban Kasuga, préparez-vous à faire face à un RPG au gameplay dynamique et totalement loufoque. Avez-vous déjà rêvé de voir un groupe de héros d’âge moyen affronter d’énormes véhicules de construction ? De tabasser des voyous à coups d’uppercuts ou encore d’invoquer une tempête de pigeons ? Yakuza: Like a Dragon ne vous décevra pas. De plus, pour la première fois de la série, le jeu sera sous-titré en français, italien, allemand et espagnol !

Les doubleurs anglais du jeu ont également été dévoilés et l’excellent acteur George Takei en fait partie. Dans Yakuza: Like a Dragon, George Takei joue le rôle de Masumi Arakawa, le patriarche influent qui a dissous l’empire yakuza du clan Tojo, source de toute la trame complexe du jeu.

SEGA a également annoncé que Yakuza: Like a Dragon sortira sur Playstation 5 en Occident, en plus de toutes les versions précédemment annoncées. Grâce au Smart Delivery, les joueurs pourront jouer sur la Xbox One ou la Xbox Series X même s’ils n’ont acheté qu’un seul exemplaire du jeu. Une mise à niveau pour la version Playstation 5 équivalente à la fonction Smart Delivery est également prévue (La version Xbox Series X sortira le jour de la sortie de la console, tandis que la version Playstation 5 sortira plus tard).

Yakuza: Like A Dragon sortira en novembre 2020. L’édition Day One, dorénavant appelée Day Ichi (« un » en japonais), sera accompagnée de la Hero Edition et de la Legendary Edition. Toutes ces versions sont disponibles dès aujourd’hui en précommande.

Le contenu des différentes éditions de Yakuza: Like a Dragon a également été dévoilé :

L’édition Day Ichi, disponible au prix de 59,99€ en version numérique, inclut un ensemble de huit costumes légendaires vous permettant de vous habiller comme l’un des héros des jeux précédents de la licence Yakuza, de Kazuma Kiryu à Daigo Dojima. Une édition steelbook Day Ichi sera également disponible en version physique, accompagnée d’un magnifique SteelBook®.

L’édition Hero, disponible au prix de 69,99€ en version numérique, inclut l’ensemble des bonus de l’édition Day Ichi, ainsi que l’ensemble des classes et l’ensemble du mode Management. L’ensemble de classes ajoute deux nouvelles classes jouables, le joueur de guitare déjanté, Devil Rocker, et le manieur de naginata, Matriach. L’ensemble du mode Management contient une vaste sélection d’employés supplémentaires pour le mini-jeu du même nom.

Enfin, l’édition Legendary Hero, disponible au prix de 89,99€ en version numérique, inclut tout le contenu des éditions précédentes ainsi que les ensembles Artisanat, Karaoké, Costumes ultimes et Bonus de stats.

Les doubleurs anglophones de Yakuza: Like a Dragon ont été dévoilés !

Véritable vétéran du petit comme du grand écran, George Takei a travaillé sur de nombreux personnages tels que Hikaru Sulu (Star Trek), Yamato-san (The Terror), Kaito Nakamura (Heroes), et bien d’autres encore. Le personnage doublé par George Takei, Masumi Arakawa, est au centre de l’histoire de Yakuza: Like a Dragon. Ichiban, le protagoniste, devra travailler main dans la main avec une équipe haute en couleurs pour découvrir ce qui a poussé Arakawa à capituler devant l’organisation yakuza rivale, l’alliance Omi du Kansai.

Découvrez les acteurs qui doubleront les personnages principaux du jeu :