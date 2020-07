La beta ouverte d’Iron Harvest 1920+ annoncée

Partager Facebook

Deep Silver et KING Art Games annoncent aujourd’hui la Pre-Season d’Iron Harvest 1920+. Le jeu sortira le 1 er septembre 2020 sur PC via Steam, GOG, l’Epic Store, ainsi qu’en version physique. La version console sortira quant à elle en début d’année 2021.

A partir du 30 juillet, les joueurs intéressés pourront rejoindre la guerre MECHA-nisée d’Iron Harvest 1920+ à l’aide de la Pre-Season, une beta ouverte gratuite disponible sur Steam. Deep Silver et KING Art Games organiseront une session consacrée à cette beta ouverte pendant la Gamescom virtuelle. Plus d’informations concernant cet événement seront dévoilées ultérieurement.

Le trailer d’aujourd’hui donne un aperçu des trois factions : Polania, Saxony et Rusviet, alors qu’elles s’engagent en direction du front, avec leurs gigantesques machines de guerre. La précédente devait être la Der des Ders, mais la découverte des mechas a changé le cours de l’histoire !

Iron Harvest 1920+ suit l’histoire épique des personnages de trois factions différentes. Chacune d’entre elles offre différentes opportunités tactiques. Cela permet non seulement d’avoir une dimension narrative extrêmement riche avec plus de vingt missions dans chacune des trois campagnes, mais garantit également une expérience multijoueur très tactique, dans laquelle avoir une bonne stratégie est essentielle. De nombreuses escarmouches et cartes de défis permettront de défier l’IA seul ou en co-op avec un ami.

Précommandez dès maintenant l’édition collector d’Iron Harvest 1920+, chez vos revendeurs participants.

Contenu de l’édition collector d’Iron Harvest :

Une figurine de l’infanterie « Pkp 17 Eisenhans»

de l’infanterie « Pkp 17 Eisenhans» La bande-son du jeu sur CD,écrite par le légendaire compositeur de musiques de jeux vidéo Adam Skorupa et « Music Imaginary » (The Witcher ® , Shadow Warrior ® )

du jeu sur CD,écrite par le légendaire compositeur de musiques de jeux vidéo Adam Skorupa et « Music Imaginary » (The Witcher , Shadow Warrior ) Un Artbook de l’univers du créateur de 1920+, Jakub Rozalski

de l’univers du créateur de 1920+, Jakub Rozalski Un Steelbook

Un poster recto-verso d’un artwork unique du jeu

À propos d’Iron Harvest :

À l’aube du XXème siècle, peu après la fin de la Grande Guerre, le monde est rempli de mystères et de secrets, d’opportunités et de défis. Entre traditions, progrès scientifiques et techniques, l’Europe tente de récupérer de terribles saignées dues à la guerre. Iron Harvestest un jeu de stratégie en temps réel (STR), situé dans une réalité alternative des années 1920, juste après la fin de la Grande Guerre. Pour créer le meilleur jeu possible, l’équipe a travaillé en coopération étroite avec des fans de STR du monde entier, notamment depuis l’extraordinaire succès de sa campagne de financement participatif.