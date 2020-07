eFootball.Pro Cup : KONAMI partage les détails des phases éliminatoires

Partager Facebook

La nouvelle compétition eSport réservée aux clubs de football professionnels s’achève ce vendredi

Konami Digital Entertainment B.V. dévoile aujourd’hui le planning des phases éliminatoires de l’eFootball.Pro Cup, jouée sur eFootball PES 2020.

Ce vendredi 31 juillet à partir de 14h, les fans pourront se rendre sur la chaîne YouTube officialPES pour regarder les meilleures équipes européennes d’eFootball s’affronter dans des matchs à 3 contre 3.

Durant les demi-finales, les quatre clubs toujours en compétition seront divisés en deux groupes et chaque équipe jouera deux matchs contre son adversaire, un « domicile » et un « extérieur ». Le vainqueur de chaque groupe se qualifiera pour la finale.

Une campagne de prédiction du vainqueur se déroulera en amont des phases éliminatoires, dès 14h aujourd’hui et jusqu’au jeudi 30 juillet. Les joueurs qui auront correctement prédit le vainqueur de la compétition remporteront 300 pièces myClub, et ceux qui auront deviné le second finaliste gagneront 100 pièces myClub. Les joueurs mobile peuvent voter depuis les actualités du jeu et les joueurs console sur ce lien.

La composition des demi-finales est la suivante :

Première demi-finale – FC Bayern vs. Juventus

Seconde demi-finale – Manchester United vs. FC Barcelone

Suite à la seconde journée de la phase de groupes, le FC Bayern, la Juventus, Manchester United et le FC Barcelone se sont qualifiés pour les demi-finales. Dans le Groupe A, Bayern a sécurisé sa place en tête du classement malgré une performance moins impressionnante la semaine passée, avec une égalité et une défaite. Le FC Barcelone s’est hissé à la seconde place après avoir vaincu le FC Nantes 4-1 et fait match nul contre le FC Schalke.

Manchester United a volé la place de la Juventus dans le Groupe B après une égalité 1-1 des deux équipes pour leur ultime rencontre de la journée. Alors que Manchester a remporté son premier match contre Arsenal 4-1, la Vieille Dame a quant à elle fait match nul contre le Celtic FC avec 1 but partout, ce qui lui a coûté des points. L’équipe Italienne a tout de même pu sécuriser la seconde place et rejoindre ainsi les phases éliminatoires.

Tableau des scores

Comme lors de la saison régulière d’eFootball.Pro, les joueurs pourront remporter 100 pièces myClub s’ils suivent la compétition sur le site officiel.