Playstation Plus : les jeux pour le mois d’août dévoilés

Ça y est le mois de juillet touche à sa fin, et comme tous les mois les abonnés aux Playstation Plus attendent l’annonce des jeux qu’ils pourront télécharger et profiter gratuitement.

Sony profite également pour annoncer un nouveau week-end gratuit pour les services en ligne du 8 au 9 août 2020.

Call of Duty : Modern Warfare 2 Campaign Remastered est donc le premier jeu à rejoindre le service et pour cause, il sera disponible des aujourd’hui.

Fall Guys : Ultimate Knockout sera le deuxième titre à rejoindre le programme. Petite surprise puisque Fall Guys, édité par Devolver Digital, ne sort officiellement que le 4 août. Ce qui fait que le titre rejoint directement le programme et sera gratuit pour les abonnés.