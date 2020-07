Hyper Scape : le battle royale d’Ubisoft annonce sa date de sortie

Partager Facebook

Actuellement disponible en bêta ouverte sur PC, le studio français Ubisoft profite de l’occasion pour annoncer la date de sortie et le lancement de la saison 1 de son battle royale futuriste.

Les joueurs pourront donc se lancer, corps et âme, le 11 août 2020 dans les rues de Neo-Arcadia. Le titre tente de se démarquer des autres productions par un gameplay plus dynamique et vertical et par l’introduction d’une nouvelle mécanique. Il suffit de récupérer et de conserver la couronne Hyper Scape 45 seconde pour remporter la partie.

La saison 1 intitulé The first Principe, s’accompagnera d’un pass de combat ainsi qu’une nouvelle arme, d’un nouveau Hack et divers modes de jeux à durée limitée.

Hyper Scape sera disponible le 11 août 2020 sur Pc, Xbox one et PlayStation 4 et plus tard dans l’année sur Xbox series X et PlayStation 5.