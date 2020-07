La bêta ouverte d’Iron Harvest 1920+ est maintenant disponible sur Steam

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Suite à l’annoncede lapré-saisond’Iron Harvest 1920+, Deep Silver et KING Art Games invitent aujourd’hui les joueurs à rejoindre cette bêta ouverte, disponible dès maintenant sur Steam. Le jeu sortira le 1 er septembre 2020 sur PC via Steam, GOG, l’Epic Store, ainsi qu’en version physique. La version console sortira quant à elle en début d’année 2021.

Cette pré-saison permet aux joueurs de plonger dans l’univers fascinant de 1920+, et ainsi prendre part aux premières missions solo du jeu. La progression, ainsi que tout le contenu débloqué dans cette bêta ouverte, sera disponible dans la version finale de d’Iron Harvest 1920+.

La compétition de lapré-saison :

De plus, Deep Silver et KING Art Games s’associent à ESL pour apporter aux joueurs professionnels de STR le premier tournoi de Iron Harvest. Cette compétition de lapré-saison se conclura lors d’une grande finale qui se déroulera à la Gamescom 2020. A la clé, des récompenses d’un montant total de 7000€ ! Les quatre vainqueurs des qualifications, qui débuteront le 8 août 2020, participeront à cette finale. Plus d’informations concernant cet événement et sa diffusion seront dévoilées ultérieurement.

Concernant les informations sur le règlement et l’inscription, rendez-vous sur le site d’ESL : https://play.eslgaming.com/ironharvest/global/open/pre-season

Informations et déroulé de lapré-saison :

Phase de qualification 1 : Samedi 8 août 2020

: Samedi 8 août 2020 Phase de qualification 2 : Samedi 15 août 2020

: Samedi 15 août 2020 Phase de qualification 3 : Dimanche 16 août 2020

: Dimanche 16 août 2020 Phase de qualification 4 : Samedi 22 août 2020

: Samedi 22 août 2020 Les finales se dérouleront entre le 27 et 30 août. La date exacte sera communiquée ultérieurement.

Reward Season : Les joueurs qui iront au bout des différents défis, débloqueront des objets cosmétiques en jeu.

De nouvelles quêtes et défis se déverrouilleront pendant cette période.

Les trois factions : Rusviet, Saxony et Polonia seront jouables dans les modes Multijoueur, Escarmouche et Défis, disponibles pour la première fois pour le grand public.

Le contenu des prochaines saisons :

Iron Harvest 1920+ proposera un système de saisons. Chacune d’entre elles disposera de nouveaux contenus tels que des cartes pour les modes Escarmouche et Défis. En multijoueur, les joueurs auront la possibilité de gravir les échelons et ainsi débloquer d’uniques visuels saisonniers en réalisant des quêtes et défis spéciaux.

Les joueurs qui se procureront l’édition standard d’Iron Harvest, auront un accès gratuit à la première saison du jeu. Les possesseurs de la Iron Harvest Deluxe Edition auront, quant à eux, accès aux deux premières saisons, ainsi qu’à un autre ajout pas encore annoncé. Plus de détails seront communiqués ultérieurement.

Contenu de l’édition collector d’Iron Harvest :

Une figurine de l’infanterie « Pkp 17 Eisenhans»

de l’infanterie « Pkp 17 Eisenhans» La bande-son du jeu sur CD,écrite par le légendaire compositeur de musiques de jeux vidéo Adam Skorupa et « Music Imaginary » (The Witcher ® , Shadow Warrior ® )

du jeu sur CD,écrite par le légendaire compositeur de musiques de jeux vidéo Adam Skorupa et « Music Imaginary » (The Witcher , Shadow Warrior ) Un Artbook de l’univers du créateur de 1920+, Jakub Rozalski

de l’univers du créateur de 1920+, Jakub Rozalski Un Steelbook

Un poster recto-verso d’un artwork unique du jeu

À propos d’Iron Harvest :

À l’aube du XXème siècle, peu après la fin de la Grande Guerre, le monde est rempli de mystères et de secrets, d’opportunités et de défis. Entre traditions, progrès scientifiques et techniques, l’Europe tente de récupérer de terribles saignées dues à la guerre. Iron Harvestest un jeu de stratégie en temps réel (STR), situé dans une réalité alternative des années 1920, juste après la fin de la Grande Guerre. Pour créer le meilleur jeu possible, l’équipe a travaillé en coopération étroite avec des fans de STR du monde entier, notamment depuis l’extraordinaire succès de sa campagne de financement participatif.