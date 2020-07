Le tant attendu Sony Alpha 7S III, des performances extraordinaires en vidéo comme en photo aux sensibilités extrêmes de la série « S »

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Sony annonce aujourd’hui une nouveauté très attendue dans sa célèbre série d’appareils hybrides plein format Alpha 7S : l’Alpha 7S III (modèle ILCE7SM3).

Doté d’un capteur d’image plein format (BSI) rétro-éclairé de 12,1 MP (définition effective approximative) entièrement inédit, qui apporte une sensibilité exceptionnelle et une plage dynamique de plus de 15 IL, le nouvel Alpha 7S III offre des possibilités impressionnantes en enregistrement vidéo, notamment la 4K à 120 im/s, l’encodage des couleurs en 4:2:2 sur 10 bits, un nouveau système ultra-performant de dissipation thermique et l’enregistrement sur les deux slots mémoire en continu afin de filmer en 4K 60p pendant plus d’une heure, jusqu’à épuisement de la batterie[14]. Avec un système autofocus encore amélioré, une interface tactile fluide et un écran LCD plus précis articulé latéralement, l’Alpha 7S III sera l’outil créatif ultime pour les vidéastes professionnels en usage seul ou en production et tous types d’utilisateurs d’hybrides, mêlant photo et vidéo.

« L’Alpha 7S III est le représentant ultime de la passion de Sony : résoudre les problématiques de nos clients », explique Yann Salmon-Legagneur, directeur du marketing produits de la division Digital Imaging de Sony Europe. « Nous écoutons en permanence les retours de nos utilisateurs et nous travaillons dur pour offrir des innovations qui dépassent de loin leurs attentes. Ce nouvel appareil en est l’exemple parfait. Il associe la sensibilité traditionnelle de la série S à un ensemble de fonctions proposant un niveau de performances et une expérience utilisateur tout simplement sans équivalents sur le marché actuel, quel que soit le niveau de prix ! L’Alpha 7S III ouvre un nouveau monde de possibilités pour les créatifs modernes. »

L’architecture système a été totalement repensée pour le nouvel Alpha 7S III, afin de fournir des performances exceptionnelles en photo comme en vidéo. Le nouveau capteur d’image CMOS (BSI) rétro-éclairé Exmor R™ plein format (35 mm) de 12,1 MP (définition effective approximative), permet de réduire le « rolling shutter » jusqu’à trois fois[15] et utilise diverses technologies avancées de capture de la lumière afin d’offrir une sensibilité élevée et un bruit numérique réduit. Ce qui permet de photographier en basse lumière sans nécessiter un encombrant ensemble d’éclairage. En plus d’une qualité d’image améliorée, ce nouveau capteur intègre un système autofocus à détection de phase au niveau du capteur, une première pour un appareil de la série S. Pour compléter ce capteur inédit, l’Alpha 7S III inaugure également un nouveau processeur de traitement d’image BIONZ XR™, qui offre jusqu’à huit fois plus de puissance de calcul[3], réduit les délais de traitement, et rend possibles de nombreuses fonctions emblématiques de l’appareil. Ce nouvel ensemble comporte également le viseur électronique OLED de 9,44 millions de points le plus lumineuxx et le plus grandix au monde, et cet appareil est le premier au monde[16] à posséder deux ports CFexpress Type A, qui permettent un transfert des données ultrarapide dans un volume réduit.

Solutions pour un flux de travail professionnel en vidéo

L’Alpha 7S III offre l’enregistrement en interne en 4K jusqu’à 120 images par secondei en 4:2:2 10 bits, assurant un enregistrement vidéo d’une qualité époustouflante. Il fournit également un flux de travail plus souple et efficace en post-production, avec un large choix de modes d’enregistrement avancés tels que le « All-Intra[17]», la compression H.264 (XAVC-S™) et la compression MPEG-H HEVC/H.265 (XAVC HS™)[18]. Avec l’Alpha 7S III, il devient facile d’intégrer les enregistrements vidéo avec ceux d’autres caméras professionnelles, grâce à trois réglages de gamut : S-Gamut, S-Gamut3 et S-Gamut3.Cine. En utilisant les S-Gamut3 et S-Gamut3.Cine, les utilisateurs peuvent facilement faire correspondre les plans filmés à l’aide de l’Alpha 7S III à ceux de caméras professionnelles, ce qui simplifie le flux de travail sur plusieurs sources en post-production. En plus des courbes de gamma S-Log3, l’Alpha 7S III supporte un profil HLG (Hybrid Log-Gamma), permettant de réduire la post-production. L’Alpha 7S III permet également d’envoyer la vidéo jusqu’à 4K 60p en RAW 16 bits[16] via le port HDMI Type-A vers un enregistreur externe augmentant ainsi la flexibilité en post-production.

Qualité d’image améliorée

Le nouveau capteur CMOS et le processeur de traitement d’image BIONZ XR™ de l’Alpha 7S III offrent la sensibilité légendaire de la série S, tout en améliorant notablement la reproduction des couleurs et des textures pour améliorer la qualité d’image dans son ensemble. La sensibilité de base a été abaissée à 80 ISO, donnant une plage normale de 80 à 102400 ISO (extensible à 80-409,600 ISO en vidéo et 40-409,600 ISO en photo) afin d’offrir une gestion de la sensibilité plus souple et une plage dynamique étendue, avec un bruit numérique réduit à toutes les valeurs. En matière de réduction du bruit, la qualité d’image est ainsi améliorée d’environ 1 ILiv sur les plages de sensibilité moyenne et supérieure.

Les couleurs et les textures du feuillage, de la peau humaine et d’autres sujets sont reproduites avec une meilleure fiabilité, quelle que soit la source d’éclairage. La précision des dégradés a également été peaufinée afin d’améliorer l’esthétique des tons chair et le rendu des hautes lumières en portrait. La balance des blancs automatique (Auto White Balance) est elle aussi améliorée grâce à un nouveau « capteur lumière visible + IR » qui aide à obtenir une balance des blancs plus fiable sous un éclairage artificiel (notamment les lampes fluorescentes ou à LED).

Utilisation polyvalente

Autofocus aux performances avancées pour une utilisation hybride

Pour la première fois dans la série Alpha 7S, l’Alpha 7S III dispose de l’AF Fast Hybrid, qui combine autofocus à corrélation de phase et détection du contraste. Il peut ainsi suivre des sujets sur une zone élargie avec une rapidité, une précision et une fluidité extraordinaires, même lorsque la profondeur de champ est réduite. Avec les objectifs Sony en monture E, il permet une expression précise de la mise au point.

Pour les environnements où de nombreux objets se déplacent, le Suivi en temps réel et l’Autofocus sur l’œil en temps réel sont disponibles, afin de conserver en permanence la netteté optimale sur le sujet souhaité. Grâce au nouveau processeur de traitement d’image, l’AF sur l’œil en temps réel avancé de Sony est 30 % plus performant que le système précédentiii. Il garantit une détection précise et fiable même lorsque le sujet tourne le visage dans une autre direction. Le Suivi en temps réel se lance simplement en touchant le sujet sur l’écran ; le Suivi de l’œil en temps réel démarre automatiquement si un œil est détecté.

Réglages d’autofocus adaptables pour l’enregistrement vidéo

Suite aux retours des utilisateurs, l’appareil propose plusieurs fonctions de mise au point pour les professionnels, notamment sept réglages de Vitesse de transition AF pour créer facilement des changements de mise au point en vidéo, et cinq réglages de Sensibilité au changement de sujet, qui permettent à l’utilisateur de personnaliser la tendance de l’AF à rester verrouillé sur un sujet ou à en changer. Le Suivi tactile permet non seulement de lancer le Suivi en temps réel, mais aussi de composer et de déclencher la prise de vue en utilisant un « gimbal » ou en filmant seul. Il est désormais possible d’utiliser la Mise au point tactile en mode de mise au point manuelle, sur l’écran LCD ou à distance grâce à l’application Imaging Edge Mobile[18].

Nouvelle structure de dissipation thermique

La conception de l’Alpha 7S III a été entièrement remise à plat pour assurer une dissipation efficace de la chaleur et minimiser la surchauffe, même lors de sessions prolongées d’enregistrement continu, dépassant une heure de vidéo 4K 60p en 4:2:2 10 bitsVII. Une structure unique de dissipation thermique, conçue spécialement, maintient les températures du capteur et du processeur de traitement d’image dans leurs plages normales de fonctionnement : la surchauffe est évitée tout en conservant un boîtier aux dimensions compactes.

La nouvelle structure de dissipation de la chaleur ne nécessite pas de ventilateur ni de ventilation de boîtier, ce qui permet à Alpha 7S III de conserver sa résistance à la poussière et à l’humiditéxix.

Fonctions d’assistance vidéo

Pour filmer sur le terrain, l’Alpha 7S III est le premier modèle de la gamme Alpha qui inclut le Mode Actif, permettant à la stabilisation d’image 5 axes intégrée au boîtier de gérer les tournages à main levée les plus difficiles.

C’est également le premier appareil en monture E de la gamme Alpha doté d’un écran arrière orientable articulé sur le côté, idéal pour travailler sur un « gimbal », sous des angles difficiles, à main levée, etc. L’écran pivote sur le côté, vers le haut ou vers le bas, et sa dalle LCD tactile de 3 pouces et 1,44 million de points environ assure une excellente lisibilité même en extérieur dans des conditions très lumineuses.

En outre, l’Alpha 7S III propose un choix de nouveaux rendus créatifs, qui peuvent être utilisés en photo comme en vidéo afin de créer facilement des ambiances remarquables dans l’appareil. Les dix préréglages peuvent être employés tels quels ou personnalisés par l’utilisateur.

Une interface audio numérique a été ajoutée à la griffe Multi Interface (MI) du boîtier, permettant d’utiliser un microphone externe Sony compatible pour un enregistrement plus clair du son. Le kit d’adaptation XLR XLR-K3M associé à l’Alpha 7S III, apporte la possibilité d’enregistrer un son numérique 24 bits sur 4 canaux, une première sur un appareil de la gamme Alpha. Comme les autres accessoires utilisant la griffe MI, il ne demande aucun câble ni batterie supplémentaire : le système vidéo Alpha offre une liberté de tournage totale.

Parmi les autres fonctions pratiques en vidéo, notons l’affichage sur le moniteur d’un cadre rouge épais et parfaitement visible qui indique plus clairement quand l’enregistrement est en cours, même lorsque l’appareil est monté sur un « gimbal » ou un autre support ; des réglages de zoom personnalisés ; un ajustement de la balance des blancs pendant l’enregistrement ; la rotation de l’affichage ; l’enregistrement par intervallomètre ; l’extraction de photos des vidéos capturées ; etc.

Qualité d’image exceptionnelle en photo

L’Alpha 7S III dispose d’un système autofocus hybride, avec 759 points de détection de phase répartis sur 92 % du capteur d’image. Il assure également une précision élevée pour faire le point avec exactitude et fiabilité en basse lumière, jusqu’à -6 IL[19], lorsque les sujets sont difficiles à voir clairement même à l’œil nu. La rafale jusqu’à 10 im/s, ou 8 im/s avec affichage en temps réel, est disponible en obturation mécanique ou électronique et permet d’enregistrer plus de 1000 images RAWXI non compressées.

L’Alpha 7S III dispose également, en première mondialeiv, d’un viseur OLED électronique de 0,64″ d’environ 9,44 millions de points (affichage Quad-XGA), offrant une visée ultraréaliste. Le viseur de l’Alpha 7S III offre un grossissement de 0,90x[20], un champ de vision diagonal de 41° et un dégagement oculaire de 25 mm pour une lecture claire et sans distorsion d’un angle à l’autre. Il résiste également à la poussière, au brouillard et à l’humidité, tout en offrant une réactivité extrême et plusieurs modes à sélectionner selon le type du sujet. Chaque détail du viseur de l’Alpha 7S III est conçu et peaufiné pour un flux de travail professionnel.

Autre première pour un appareil numérique Sony, l’Alpha 7S III intègre le HEIF (High Efficiency Image File Format), qui associe des dégradés détaillés en 10 bits et une technologie de compression avancée afin de conserver la qualité d’image tout en réduisant spectaculairement le poids des fichiers pour économiser de l’espace de stockage. Les photos HEIF peuvent être affichées sur un téléviseur compatible Sony HDR (HLG) en y connectant directement l’Alpha 7S III en HDMI Type A, reproduisant une plage dynamique fidèle à la réalité[21].

Une conception polyvalente pensée pour les pros

CFexpress Type A pour un transfert de données ultrarapide

Autre première mondialexii, l’Alpha 7S III propose deux ports pour cartes mémoire CFexpress Type A, également compatibles avec les cartes SDHC/SDXC UHS-I et UHS-II. Cela permet d’offrir des vitesses de lecture et d’écriture élevées tout en maintenant la compacité du boîtier. Les cartes CFexpress Type A sont parfaitement adaptées à la photographie en RAW en rafales rapides, ainsi qu’à l’enregistrement vidéo 4K 120p avec des débits élevés[22] comme en « ALL INTRA » par exemple : cette nouvelle génération de débits d’écriture permet de vider rapidement la mémoire tampons de l’appareils, produisant des volumes importants de données photo ou vidéo. Le transfert rapide vers un ordinateur est également possible, avec un débit environ 1,7 fois plus élevé[23] que celui des cartes SD. Les deux ports peuvent être réglés en mode Relais pour prolonger l’enregistrement continu, même avec un débit de données élevé ainsi que l’enregistrement simultané et le tri par type de format de fichier.

Système de menu revu et écran tactile amélioré

L’Alpha 7S III propose également une nouvelle structure et organisation des menus, afin de simplifier la compréhension et la navigation. L’utilisation de l’écran tactiles permet en plus d’offrir un contrôle plus rapide et intuitif. Pour les créateurs qui capturent à la fois des photos et des vidéos, les réglages pour ces deux modes peuvent désormais être enregistrés séparément pour passer rapidement de l’un à l’autre.

Une fiabilité élevée pour des créateurs libérés

Les utilisateurs professionnels ne se contentent pas de fonctions avancées et de performances : ils ont également besoin de fiabilité et de durabilité. L’Alpha 7S III offre une poignée redessinée pour une prise en main plus confortable et plus sûre, un système de suppression des poussières amélioré, ainsi qu’une résistance à la poussière et à l’humidité qui maximise la fiabilité dans les environnements hostiles. Il dispose d’une robuste prise HDMI Type A (2.1) et c’est le premier appareil de la gamme Alpha à supporter l’USB PD (Power Delivery), qui permet d’utiliser une alimentation électrique plus puissante afin de continuer à filmer durant des périodes prolongées en réduisant la consommation de la batterie interne.

Connectivité avancée pour les environnements de travail professionnels

L’Alpha 7S III a été conçu et configuré pour servir aussi bien les journalistes photo ou vidéo que les photographes de sport, qui doivent envoyer leurs images aussi rapidement que possible grâce à des options de connectivité avancées. Il supporte les réseaux sans fil Wifi 2,4 GHz et 5 GHz[24] (IEEE 802.11ac) et le MIMO (multiple-input and multiple-output) pour améliorer les communications en utilisant plusieurs antennes. La vitesse de transfert est ainsi doublée par rapport à l’Alpha7R IV. Il gère également un nouveau contrôle via USB[25] : connecté en USB à un équipement compatible 5G (standard technologique pour les réseaux cellulaires de 5e génération), tel que le smartphone Sony Xperia 1 II, il peut utiliser le réseau 5G pour réaliser des transferts de fichiers rapides et stables en FTP. La connectivité USB vers les réseaux haut débit filaires[26] permet également des transferts FTP[27] rapides et stables pour les vidéos comme pour les photos. Un port USB Type-C™, qui gère les transferts en SuperSpeed USB 5 Gpbs (USB 3.2), permet un envoi rapide des données vers un ordinateur via PC Remote, afin de gérer aisément d’imposants fichiers.

Prix et disponibilité

Le nouvel appareil plein format à objectifs interchangeables Alpha 7S III sera disponible en France en septembre 2020, pour un prix d’environ 4500 CHF.