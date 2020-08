Battletoads : les grenouilles sont enfin de sortie

Partager Facebook

Discret depuis sa dernière apparition à l’édition 2019 de la Gamescom, le reboot de la célèbre franchise du studio Rare se trouve enfin une date de sortie au travers d’une toute nouvelle bande annonce.

Développé par Dlala Studios, ce reboot passera également par une refonte graphique plus cartoonesque, qui pourra ne pas plaire aux fans de la première heure. Le titre semble garder son âme agrémenté de quelques nouveautés. Espérons que sa difficulté légendaire sera également de la partie.

Le trio, Rash, Pimple et Zitz arriveront dans ce nouveaux beat’em all le 20 août prochain, sur Pc via steam et Windows Store mais également sur Xbox one. Notez que le titre sera disponible dès sa sortie sur le Game Pass.