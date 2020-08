eFootball League : KONAMI annonce les vainqueurs des compétitions eFootball.Pro Cup et eFootball.Open

Partager Facebook

La saison 2019/2020 de l’eFootball League, jouée sur eFootball PES 2020, s’est conclue ce week-end. Konami Digital Entertainment B.V. partage aujourd’hui les résultats des phases éliminatoires de l’eFootball.Pro Cup et des finales mondiales de l’eFootball.Open, diffusées respectivement le vendredi 31 juillet et le samedi 2 août.

Avec un prize pool total de 250 000 €, le FC Bayern, le FC Barcelone, le Manchester United FC et la Juventus sont les quatre équipes à s’être qualifiées pour les demi-finales de l’eFootball.Pro Cup. Suite aux victoires du FC Bayern et du FC Barcelone, le club allemand a remporté la finale et a été couronné vainqueur de la compétition.

La finale de l’eFootball.Pro Cup, qui a vu s’affronter le FC Bayern et le FC Barcelone, a été introduite par le commentateur Harry Channon avec ces mots : « en matière d’eFootball, on ne peut pas avoir de match plus royal que celui-ci », relevant que les deux équipes ont toutes deux fait preuve d’une forme olympique durant les trois semaines de la Cup. Channon a ensuite pointé du doigt l’avantage du club allemand, qui a vaincu l’équipe Blaugrana durant la phase de groupes. Alex Alguacil, qui a pris pour habitude de marquer tôt dans ses matchs, a continué sur sa lancée en inscrivant son premier but à la 6ème minute de la finale. Le score est ensuite resté à 1-0 en faveur du FC Bayern en dépit des différentes tentatives du FC Barcelone. À la 77ème minute, MESTRE a scellé le sort de son club en marquant un second but pour le FC Bayern, qui est ainsi devenu grand vainqueur de l’eFootball.Pro Cup.

Suite à la victoire de son équipe, Alex Alguacil a déclaré : « C’est comme un rêve devenu réalité, nous avons beaucoup travaillé cette année… C’est vraiment génial et nous sommes les champions ! » Alex a également remporté le prix du meilleur joueur des phases éliminatoires, qui lui octroie la somme de 15 000 € pour sa performance.

Avec l’eFootball.Pro Cup, le FC Bayern a pu montrer à ses fans ce à quoi à sa performance aurait ressemblé pour le restant de la Saison Régulière, et ce dont il est capable pour le futur en tant que champion de l’eFootball.Pro Cup. Une analyse complète des phases éliminatoires est disponible sur le site officiel.

Les fans qui ont manqué la diffusion des phases éliminatoires peuvent toujours recevoir 100 pièces myClub en regardant le replay sur ce lien.

eFootball.Open, le tournoi eSport ouvert aux joueurs amateurs du monde entier, s’est également achevé ce week-end avec les finales mondiales qui ont vu s’affronter 27 joueurs de chaque région (Europe, Asie et Amériques).

Les finales mondiales devaient initialement être jouées lors d’un événement physique et couronner un seul champion, mais la pandémie a forcé un changement de plan. Les finalistes se sont donc affrontés en ligne sur des serveurs hébergés par leur plateforme respective (PS4, Xbox One et PC). Les champions de la saison 2019/2020 de l’eFootball.Open sont :