Ubisoft annonce un nouvel événement à durée limitée dans Rainbow Six Siege: M.U.T.E PROTOCOL

Ubisoft annonce un nouvel événement à durée limitée pour la Saison 2 de l’Année 5 de Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege : M.U.T.E. Protocol. Cet événement d’une durée de deux semaines, qui aura lieu du 4 au 17 août, renouvelle le mode de jeu Sécurisation de Zone et se déroulera dans une version futuriste de la carte Tour.

Dans ce mode de jeu en 5v5 se déroulant dans un univers futuriste de science-fiction, les assaillants arrivent en avion et tentent de faire échouer le M.U.T.E Protocol par tous les moyens possibles, tandis que les défenseurs tiennent bon dans la Tour de Communication, la défendant à tout prix. 41 opérateurs seront jouables à l’exception de Twitch, Thatcher, Mozzie, Mute, Maestro, Valkyrie, Dokkaebi, Echo, Goyo, Clash, Montagne, Blitz et Caveira qui ne seront pas disponibles pour des raisons de gameplay.

Le mode de jeu « M.U.T.E Protocol » est unique et surprendra même les joueurs habitués au mode de jeu Sécurisation de zone car il repose sur une toute nouvelle fonctionnalité : la permutation. Du côté des assaillants, les joueurs devront sécuriser deux zones et pourront se transformer en drone ou conserver leur apparence d’agent en entrant et en sortant des outils d’observation. Du côté des défenseurs, les agents pourront utiliser des caméras pare-balles afin de se déplacer numériquement à travers le réseau de caméras présent dans la Tour.

L’événement M.U.T.E Protocol introduit sa propre collection de 26 équipements uniques qui inclut notamment des éléments de personnalisation exclusifs pour Jackal, Lion, Ying, Kapkan, Mira, Mute, Oryx et Vigil. Ces différents ensembles sont les mêmes que ceux que portent les agents dans le mode dédié à l’événement. À l’intérieur des packs, les joueurs trouveront également des objets signature, tels que le skin d’arme signature de l’événement, exclusif à cette collection. Les joueurs peuvent remporter des packs M.U.T.E Protocol au cours de défis d’événements spéciaux ou bien les acheter pour 300 crédits R6 ou 12 500 Renommée chacun dans la section Packs de l’écran d’accueil. Les éléments de personnalisation exclusifs et limités dans le temps de chaque agent sont également disponibles à l’achat sous forme de Packs dans la section Boutique pour 1680 crédits R6 chacun. Les détenteurs du Year 5 Pass bénéficieront d’une réduction de 10% sur le prix des packs individuels et des packs M.U.T.E Protocol.