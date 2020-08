SUIVEZ EN DIRECT LA CONFÉRENCE DE PRESSE DE L’INTELLIVISION AMICO !

Partager Facebook

Intellivision Entertainment Europe et Koch Media vous invitent le mercredi 5 août 2020 à 19H à suivre leur conférence de presse sur la chaîne YouTube officielle d’Intellivision. Durant cette conférence, de nouvelles informations sur la console Intellivision Amico seront dévoilées.

Intellivision Amico est une nouvelle console de jeu conçue pour vous réunir et amener la joie dans votre salon ! Le terme italien « Amico » signifie « Ami » en français, qui définit parfaitement l’esprit familial, de groupe et de complicité que cherche à apporter cette console de salon. L’Amico se branche facilement sur la télé et inclut également 6 jeux premiums et deux manettes tactiles avec écran en couleur faciles d’utilisation. En ajoutant des manettes supplémentaires, jusqu’à 8 joueurs au total peuvent rejoindre la partie sur une seule et même console !

Des jeux accessibles et orientés famille incitent la participation du plus grand nombre sur des jeux en équipe ou multijoueur. Ici, pas de sang, de violence ou de contenus inappropriés, l’Intellivision Amico s’adresse à des gens de tous âges et de tous niveaux de jeu. Que vous soyez un joueur nostalgique de l’époque ou que vous désiriez juste passer un bon moment entre amis ou en famille, la console Amico sera un parfait compagnon pour chez vous !

Caractéristiques principales :

Des contrôles intuitifs : deux manettes sans fils avec écran tactile en couleur, détecteur de mouvements, boutons et disque directionnel, lumière LED interactive, micro…

Du contenu pour tous : pas de langage grossier, violence graphique ou contenu inapproprié, l'Intellivision Amico s'adresse à tous.

Une vraie expérience de groupe : jusqu'à huit joueurs peuvent se retrouver et jouer ensemble ! Rejoignez la partie en utilisant des manettes Amico additionnelles (vendues séparément) ou même avec votre téléphone en utilisant une application gratuite.

Inclus 6 jeux premiums : pour un public tous âges et tous niveaux de jeu ! Des jeux additionnels sont également proposés à l'achat allant de 2,99 € à 9,99 € !

Une grande collection de jeux : trouvez les jeux qui vous conviennent le mieux ! Jeux de sport, éducatifs, multijoueur ou jeux rétro inspiré des classiques de l'époque, il y en a pour tous les goûts !

Installation express : jouez rapidement et en toute facilité en branchant simplement votre console à votre télévision. Vous pouvez charger vos manettes directement sur la console pour être prêt à tout instant !

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel : www.IntellivisionAmico.com .

Suivez la conférence en direct sur la chaîne YouTube de Intellivision, ici : https://www.youtube.com/channel/UC1ycBH0-kgp8kDqU_yfAHKw.