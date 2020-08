Samsung étend sa gamme d’appareils mobiles Galaxy avec cinq nouveaux produits

Partager Facebook

Individuellement puissants, imbattables ensemble: ce qui, depuis toujours, est la maxime première des vrais teamplayer peut également s’appliquer aux produits techniques qui marquent de leur empreinte les mondes du travail et des loisirs. Avec Galaxy Note20, Galaxy Tab S7, Galaxy Buds Live, Galaxy Watch3 et Galaxy Z Fold2 5G, Samsung met en place sa nouvelle équipe qui collabore en parfaite harmonie au sein de l’ensemble de l’écosystème Galaxy. Les utilisateurs peuvent désormais bénéficier de la connectivité inter-appareils de leurs produits Samsung Galaxy.

Au cours des prochaines semaines, Samsung ajoutera cinq nouveaux produits en différents modèles à l’écosystème Galaxy, notamment trois nouveaux smartphones, dont un pliable de troisième génération, deux tablettes multifonctionnelles, une montre Smartwatch riche en fonctionnalités et des écouteurs True Wireless. Ensemble, ils soutiennent à la fois la productivité et le plaisir des loisirs, par exemple avec les films, les séries et les jeux.



«Avec nos nouveaux produits Galaxy, nous répondons en particulier aux souhaits de nos clientes et clients en matière de productivité élevée et de possibilités de jeux mobiles qui, pour nous, se sont cristallisés après le retour à la ‹nouvelle normalité›», explique Dario Casari, Country Manager chez Samsung Suisse. «Ensemble, ils forment une symbiose idéale qui peut aider les utilisateurs à relever les défis de la vie quotidienne». Avec les teamplayer fiables de Samsung, on peut accomplir beaucoup avec peu d’effort.



Galaxy Note20 avec le processeur Galaxy le plus puissant jamais conçu

Avec les nouveaux appareils Galaxy Note20 5G et Galaxy Note20 Ultra 5G, notre technologie de pointe s’allie l’élégance du design. La série Galaxy Note20 possède le processeur le plus puissant jamais intégré dans un appareil Galaxy. Alors que Galaxy Note20 Ultra 5G a été conçu pour les utilisateurs qui attendent des niveaux élevés de performance et de productivité, l’appareil Galaxy Note20 5G lui s’adresse à un public plus large qui recherche un package puissant aussi bien pour le travail que pour des expériences de jeu trépidantes.



Premier smartphone de la série Galaxy Note, l’appareil Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G dispose d’un écran AMOLED dynamique avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz, dont l’affichage est continuellement adapté au profit de l’autonomie de la batterie. Grâce à la fonction de charge rapide de 15W, la batterie peut être rechargée d’environ 50 % en 30 minutes seulement, sur tous les modèles de la série Galaxy Note20. Pour tous les utilisateurs qui souhaitent diffuser en streaming leur contenu préféré en déplacement, les smartphones sont compatibles avec la norme Wi-Fi 6 de transfert rapide des données.



Photographier et filmer à un haut niveau

L’équipement photo et vidéo de la série Galaxy Note20 est également de haut niveau. La caméra 8K capture des moments époustouflants dans un format de 21:9 avec 24 images par seconde, ce qui permet un rendu très net même des détails ténus. Différents objectifs ainsi que le Space Zoom intégré permettent à l’utilisateur de capturer des moments particuliers. En mode vidéo professionnel, l’utilisateur dispose de plusieurs options pour l’exposition, le son et la mise au point, pour transformer les clips vidéo enregistrés en une petite expérience cinématographique.



Le partage des œuvres enregistrées avec toute la famille est facile grâce à l’application Samsung DeX, qui permet à un smartphone de la série Galaxy Note20 de se connecter sans fil à une Smart TV compatible. La fonction de connexion est également pratique si l’utilisateur veut effectuer plusieurs tâches à la fois et a besoin d’un écran supplémentaire en plus de celui du smartphone. «Point to Share» sur Galaxy Note20 Ultra 5G facilite le transfert de données sans fil en utilisant la technologie Ultra Wide Band (UWB) en pointant le smartphone vers un autre smartphone Galaxy compatible.



Stylet S Pen riche en fonctionnalités et Samsung Notes

Comme ses prédécesseurs, la série Samsung Galaxy Note20 se distingue avant tout par la possibilité d’écrire ou de visualiser des idées et des croquis directement avec le stylet S Pen inclus. Grâce à un temps de latence réduit, on écrit avec le S Pen presque comme avec un vrai stylo. Entretemps, les nouveaux gestes du S Pen peuvent simplifier la navigation, par exemple pour revenir à l’écran de départ.



Des améliorations rendent Samsung Notes encore plus utile et flexible. Par exemple, les fichiers PDF et les présentations Microsoft PowerPoint peuvent désormais être importés directement pour ajouter aux documents des annotations manuscrites, qui peuvent être converties directement en texte ou être alignées grâce à la fonction de redressement. L’application est désormais dotée d’une fonction de sauvegarde et de synchronisation automatique qui garantit que les notes importantes ne se perdent plus dans le tumulte quotidien ou puissent être appelées sur d’autres appareils compatibles. Des enregistrements audio supplémentaires peuvent être ajoutés aux notes. La fonction de signet audio permet de définir des timbres horaires afin de pouvoir les retrouver rapidement.



L’appareil Galaxy Note20 5G est disponible au prix de CHF 1029.- (PVI) dans les couleurs Mystic Bronze, Mystic Gray et Mystic Green. Galaxy Note20 Ultra 5G sera disponible au prix de CHF 1279.- (PVI) dans les couleurs Mystic Bronze et Mystic Black. Les deux appareils seront disponibles dans les magasins suisses à partir du 21 août 2020.

Galaxy Tab S7: une tablette intelligente

Les appareils Galaxy Tab S7 et Galaxy Tab S7+, qui complètent l’écosystème Galaxy, bénéficient également des adaptations de Samsung Notes. Les tablettes peuvent être connectées sans fil à un PC Windows 10 compatible. Le fait que Samsung Notes puisse se synchroniser avec Microsoft OneNote et Outlook est non seulement pratique, mais aussi commode et fait gagner du temps.



Les écrans de 11″ (Galaxy Tab S7) reps. de 12,4″ (Galaxy Tab S7+) des nouvelles tablettes Galaxy avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hertz peuvent être utilisés non seulement comme un bloc-notes virtuel, mais aussi comme une planche à dessin à haute résolution. Ici aussi, le S Pen, riche en fonctionnalités, joue un rôle décisif. C’est un compagnon idéal pour les applications de prise de notes et de dessin. Grâce au Book Cover Keyboard disponible en option, Galaxy Tab S7 et Galaxy Tab S7+ peuvent être utilisés presque comme un ordinateur portable classique.



L’appareil Tab S7 est disponible dans les couleurs Mystic Bronze, Mystic Black et Mystic Silver aux prix de CHF 679.- (WIFI, PVI) et CHF 779,- (LTE, PVI) en Suisse à partir du 21 août 2020.



L’appareil Tab S7 + est disponible dans les couleurs Mystic Bronze, Mystic Black et Mystic Silver aux prix de CHF 879.- (WIFI, PVI) et CHF 1079,- (5G, PVI) en Suisse à partir du 21 août 2020.

Allumez ou éteignez le monde avec Galaxy Buds Live

En étroite collaboration avec les experts du son d’AKG, Samsung a développé les écouteurs True Wireless. Les écouteurs Galaxy Buds Live offrent une combinaison optimale de confort de port et de qualité sonore. Le design ergonomique du Galaxy Buds Live permet un port confortable tout au long de la journée. De plus, les haut-parleurs de douze millimètres, combinés au canal de basse externalisé, assurent un son profond et plein.



Les Galaxy Buds Live s’intègrent harmonieusement dans l’écosystème Galaxy, en se connectant facilement à d’autres appareils Galaxy compatibles et en naviguant via l’assistant Bixby Voice. La suppression active du bruit (Active Noise Cancelling) permet à l’utilisateur d’activer ou de désactiver le monde qui l’entoure. La technologie développée par Samsung peut réduire le bruit ambiant dans une gamme de fréquences inférieure à 700 hertz jusqu’à 97 %.



Les Galaxy Buds Live sont équipés au total de trois microphones et d’un enregistreur vocal intégré, ce qui permet de communiquer facilement avec des amis, des membres de la famille ou des partenaires commerciaux importants. «Quel que soit le bruit ambiant, les appelantes et les appelants ont l’impression d’être dans la même pièce que leurs interlocuteurs lorsqu’ils utilisent les Galaxy Buds Live pour téléphoner», explique Dario Casari.



Les écouteurs Galaxy Buds Live seront disponibles en Suisse au prix de CHF 199 CHF (PVI) et dans les couleurs Mystic Bronze, Mystic Black et Mystic White à partir du 21 août 2020.

Galaxy Watch3 mesure la forme physique et les fonctions corporelles

Avec le lancement sur le marché de la nouvelle montre Galaxy Watch3, la forme physique est également mise en avant. Tout comme son ancien modèle, l’élégante Smartwatch aide ses utilisateurs à garder un œil sur leur forme physique et à mener une vie active.



La Galaxy Watch3 peut également enregistrer des influences externes, telles qu’une chute, et envoyer un message SOS automatique à des contacts d’urgence prédéfinis si elle ne reçoit pas de retour d’information lui indiquant si l’utilisateur ou l’utilisatrice a besoin d’aide. Grâce à son intégration dans l’écosystème Galaxy, la Galaxy Watch3 offre une valeur ajoutée interconnectée qui peut, dans le cas idéal, avoir un effet positif sur la forme physique.



La Galaxy Watch3, 41mm, est disponible dans les couleurs Mystic Bronze et Mystic Silver aux prix de CHF 429.- (Bluetooth, PVI) resp. CHF 479.- (LTE, PVI) à partir du 7 août 2020.

La Galaxy Watch3, 45 mm, est disponible dans les couleurs Mystic Silver et Mystic Black aux prix de CHF 459.- (Bluetooth, PVI) resp. CHF 509.- (LTE, PVI) à partir du 7 août 2020.

Galaxy Z Fold2 5G introduit la prochaine génération de smartphones Galaxy pliables

Avec le dernier modèle, qui entrera bientôt en scène, Samsung élargit encore sa gamme dans le domaine des pliables. Le nouveau Galaxy Z Fold2 5G porte non seulement le nom des deux premières générations de smartphones pliables, il combine aussi les nombreux atouts de Galaxy Fold et de Galaxy Z Flip en un seul appareil. «Sur la base de l’expérience et des réactions que nous avons reçues en rapport avec les deux premières générations, nous avons essayé d’adapter le Galaxy Z Fold2 5G aux besoins de nos utilisatrices et utilisateurs», explique Dario Casari. Grâce aux deux écrans Infinity-O pratiquement sans cadre qui, avec un affichage frontal de 6,2″ et un affichage principal de 7,6″, sont plus grands que l’écran du Galaxy Fold, le dernier appareil pliable de Samsung offre une expérience immersive double.