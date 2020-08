Astrea, la nouvelle Héroïne de For Honor est disponible

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Ubisoft annonce la sortie d’une nouvelle Héroïne de For Honor® dans le cadre de la mise à jour 2.0 de la Saison 2 de l’Année 4. Les Bellicistes sont de grandioses guerriers déterminés à devenir les nouveaux dirigeants de Heathmoor. Coïncidant avec l’arrivée de cette nouvelle Héroïne, un Pass d’évènement gratuit est également disponible et offrira aux joueurs des récompenses exclusives. For Honor® est disponible sur PlayStation®4, Xbox One et sur PC.

Les joueurs peuvent dès à présent débloquer Astrea, la Belliciste, comme Héroïne jouable. Son arme, une flamberge, une épée à deux mains, est à la fois élégante et mortelle. Portant l’équipement de l’Apollyon vaincu, Astrea veut honorer sa mémoire et initier l’Ère de la Tyrannie. Dès aujourd’hui, les joueurs peuvent acquérir la nouvelle Héroïne via un bundle qui comprend Astrea, la Belliciste, un ornement exclusif, une nouvelle tenue de combat Elite et 7 jours de statut Champion pour 7.99 euros ou contre 15 000 unités d’Acier, à partir du 20 août.

Les joueurs de For Honor® pourront débloquer de nouvelles récompenses grâce au Pass d’événement gratuit jusqu’au 27 août. Ce dernier permet aux joueurs de progresser à travers les 35 niveaux et de débloquer des récompenses uniques telles qu’un nouvel effet d’ambiance, un nouvel ornement, une nouvelle tenue de combat et plus encore.

Pour finir, une nouvelle mise à jour majeure des bases du combat est également disponible. Basée sur les commentaires des joueurs et après des mois de tests, cette mise à jour vise à améliorer la cohérence de l’expérience de combat et à optimiser globalement la viabilité de l’attaque pour toute la palette de coups du jeu et pour tous les Héros.