Brawlhalla est désormais disponible sur Mobile

Ubisoft annonce que le jeu de combat épique et free-to-play Brawlhalla est disponible pour tous les joueurs sur l’App Store et sur Google Play en cross-play. Les joueurs vont pouvoir affronter les 40 millions de joueurs déjà présents sur Nintendo Switch™, PlayStation®4, Xbox One et PC. Tous les joueurs qui se connecteront durant les deux premières semaines suivant la sortie du jeu sur toutes les plateformes recevront un skin gratuit.

Dès son lancement, Brawlhalla va permettre aux joueurs Mobile de personnaliser entièrement leurs contrôles sur écran tactile et d’utiliser des manettes, ce qui leur permettra de réaliser des combos précis lors des combats en temps réel.

Les joueurs peuvent incarner plus de 50 personnages uniques incluant la toute nouvelle Légende Jaeyun et peuvent choisir de jouer en mode en ligne ou hors ligne dans plus de 10 modes de jeu pouvant accueillir jusqu’à 8 joueurs. En plus de ces Légendes, les joueurs peuvent également jouer avec des personnages célèbres tels que Finn et Jake du dessin animé de Cartoon Network, Adventure Time, ou bien Incassable, Quadet Inferno, des aliens issus du dessin animé de Cartoon Network, Ben 10.