Le mode Ice Breaker de DIRT 5 se dévoile en vidéo

Codemasters® dévoile aujourd’hui un nouveau trailer de gameplay pour DIRT 5, consacré au mode de jeu Ice Breaker. Les joueurs doivent ici maîtriser des circuits courts et complètement gelés, dans des environnements idylliques. Dérapages maitrisés, drifts précis, ainsi que vitesse, sont les éléments clés qui leur permettront de dompter cette toute nouvelle expérience dans la saga DIRT.

Découvrez l’étendu de ce mode dans de nombreux lieux tels que ; la Norvège, le Népal, ou bien encore le détroit de l’East River à New York.

« La variété est l’un des principaux aspects de DIRT 5. En plus des modes préférés des fans, nous souhaitions proposer des expériences inédites pour la franchise DIRT. Ice Breaker est l’un des nouveaux ajouts de ce nouvel opus et offre aux joueurs un gameplay totalement différent. » déclare Robert Karp, Directeur du Développement sur DIRT 5. « Ce nouveau mode prend place dans des environnements hivernaux stupéfiants, avec un système de météo dynamique qui peut parfois varier, allant même jusqu’à créer un blizzard qui s’abat sur le circuit. »

DIRT 5 sortira le 9 octobre 2020 sur PlayStation®4, Xbox One et PC, via Steam. Plus d’informations seront dévoilées ultérieurement concernant les sorties sur PlayStation®5 et Xbox Series X.