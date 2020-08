Le Sony WH-1000XM4 dévoilé : la meilleure réduction de bruit du marché va encore plus loin

Partager Facebook

Doté de l’intelligence artificielle Edge-AI, le DSEE ExtremeTM reconstruit plus précisément le son altéré lors de la compression numérique et offre ainsi une expérience haute-fidélité. Edge-AI analyse la musique en temps réel et reconnaît les instruments, les genres musicaux et les détails de chaque chanson afin de restaurer les aigus perdus lors de la compression et de produire une expérience d’écoute plus riche et plus complète. Pour mettre ce système d’IA au point, Sony a collaboré avec les studios de musique Sony à Tokyo afin de collecter quantité de données musicales et de mieux comprendre la composition des signaux musicaux.

En association avec un smartphone Android/iPhone sur lequel est installée une application de services de streaming partenaire, le casque WH-1000XM4 permet de s’immerger dans le nouveau son 360 Reality Audio pour une expérience sonore authentique comme si vous étiez en studio avec l’artiste ou sur scène lors d’un concert live. Équipés du casque WH-1000XM4 et de l’application « Sony | Headphones Connect » , les auditeurs peuvent profiter d’un champ musical immersif personnalisé et parfaitement optimisé pour correspondre à leurs goûts.

Une expérience d’écoute intelligente inédite

Embarqué sur le WH-1000XM4, la reconnaissance d’activité Adaptive Sound Control est une fonction intelligente qui détecte où l’utilisateur se trouve et ce qu’il fait, puis ajuste les réglages de réduction de bruit pour créer une expérience d’écoute idéale. Au fil du temps, elle apprend à reconnaître les endroits que l’utilisateur fréquente souvent, comme son lieu de travail, sa salle de gym ou son café préféré, et s’adapte à la situation. Ainsi, s’il est en déplacement, il peut se laisser porter par son voyage sans bruit de fond susceptibles d’interrompre ses morceaux préférés. En revanche, s’il marche, il peut écouter sa musique et rester à l’écoute de son environnement. Il est possible de configurer les lieux visités les plus fréquemment et les préférences via l’application « Sony | Headphones Connect » : les paramètres de réduction de bruit se mettront alors automatiquement à jour en fonction des déplacements de l’utilisateur.

Pratique au quotidien

La fonction Speak-to-Chat est la nouveauté du WH-1000XM4. Cette innovation permet d’avoir de courtes conversations sans retirer son casque et facilite ainsi la commande d’un café pendant que l’on écoute de la musique. Pour goûter à ce confort, il suffit de parler et le casque reconnaîtra la voix, arrêtera automatiquement la musique et laissera entrer le son extérieur permettant ainsi de suivre une conversation sans retirer son casque. La musique reprend ensuite automatiquement après la dernière conversation. Bien sûr, le mode Quick Attention est aussi disponible sur le WH-1000XM4. Besoin d’écouter une annonce ou de dire quel

ques mots, il suffit de placer sa main droite sur l’écouteur droit pour diminuer instantanément le volume et laisser entrer le son ambiant.

Le casque WH-1000XM4 est désormais équipé d’un système de détection de port. Il détecte donc s’il est porté ou non et interrompt la lecture en conséquence pour économiser la batterie grâce à son capteur de proximité et à ses deux accéléromètres. La lecture reprend lorsque que l’utilisateur le remet en place offrant ainsi une expérience d’écoute naturelle au quotidien.

Le WH-1000XM4 est également doté du Precise Voice Pickup. Cette nouvelle technologie contrôle de manière optimale cinq des microphones du casque. Le traitement avancé du signal audio permet de capter les voix clairement malgré les bruits ambiants et d’assurer les appels mains libres ainsi que la fonction de conversation Speak-to-Chat.

La quête ultime de l’esthétique

Le WH-1000XM4 allie style sophistiqué, confort exceptionnel et conception ultra légère si bien que vous remarquerez à peine que vous le portez. Conçus pour les grands voyageurs, les coussinets d’oreilles ultra souples et protecteurs répartissent uniformément la pression et augmentent le contact oreille/coussinet pour assurer un port stable.

Pour un confort total, le WH-1000XM4 peut être appairé à deux appareils BLUETOOTH en même temps . Lorsqu’un appel arrive, le casque sait quel appareil sonne et se connecte automatiquement au bon. Un seul geste suffira pour passer rapidement et naturellement d’un à appareil à l’autre.

Le WH-1000XM4 est doté des technologies NFC et BLUETOOTH, d’une autonomie de 30 heures et d’une fonction de chargement rapide permettant d’obtenir jusqu’à 5 heures de lecture sans fil avec 10 minutes de charge .

Le WH-1000XM4 prend également en charge la nouvelle fonction Fast Pair de Google qui vous permet de retrouver facilement votre casque en le faisant sonner.

Ce tout nouveau modèle comprend les mêmes commandes tactiles que son prédécesseur mais en plus, il est optimisé pour Google Assistant et Amazon Alexa pour gérer sa journée à l’aide de son assistant vocal préféré.

Prix et disponibilité

Le WH-1000XM4, casque sans fil à réduction de bruit, sera disponible en noir et en gris argenté à partir du 6 août 2020 à un prix d’environ CHF 399.