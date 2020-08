Railway Empire – Complete Collection, maintenant disponible

Partager Facebook

L’éditeur de jeux vidéo de stratégie Kalypso Media et le développeur Gaming Minds Studios, sont fiers d’annoncer aujourd’hui la sortie de Railway Empire – Complete Collection sur PC, PlayStation®4 et Xbox One.

Depuis le lancement de Railway Empire en 2018, le jeu a intégré plus de cent ans de révolution technologique en matière de machines à vapeur, notamment grâce à 13 mises à jour gratuites, 8 DLC et 83 locomotives authentiques. Railway Empire – Complete Collection est la simulation ferroviaire ultime pour les aficionados du genre.

Information sur le jeu :

En pleine Révolution Industrielle, alors que les machines à vapeur et les réseaux ferroviaires s’étendent sur tous les continents, les « chevaux de fer » marquent le début d’une course féroce pour la suprématie ferroviaire. Railway Empire – Complete Collection contient le jeu original, ainsi que tous les DLC sortis : Mexico, the Great Lakes, Crossing the Andes, Great Britain & Ireland, France, Germany Northern Europe et Down Under.

Caractéristiques principales :