Le Six August 2020 Major Européen se dérouler en ligne à partir du 21 août prochain

Ubisoft® annonce que les 4 meilleures équipes professionnelles d’Europe de Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege vont s’affronter en ligne lors du Six August 2020 Major Européen qui aura lieu du 21 au 23 août. Les 4 équipes s’affronteront pour remporter la victoire et leur part du cashprize total qui s’élève à $125,000. Le détail de la répartition du cashprize est disponible ici.

L’événement en ligne sera casté en français par Guillaume ‘Scok’ Beck, Sébastien ‘FuriouSG’ Guérineau et Paul ‘Frenchi’ Droal. Cette compétition en ligne mettra en vedette les quatre équipes suivantes, qui s’affronteront lors d’un bracket à double élimination :

Rogue (All)

Team BDS (Français)

G2 Esports (Européen)

Virtus.pro (Russe)

Tous les matchs du Six August 2020 Major Européen seront diffusés en français sur Twitch et YouTube.

Le déroulé de l’événement est le suivant :

Vendredi 21 août, 13h : demi-finales et premier tour du Looser Bracket (Bo3)

Samedi 22 août 16h : finales des Winners & Looser Brackets (Bo3)

Dimanche 23 août 17h : Grande Finale (Bo5)

Les fans qui regarderont l’événement sur Twitch auront la possibilité d’acquérir des pendentifs in-game exclusifs via des Twitch Drops avec six niveaux de récompenses. De plus amples détails sur les Twitch Drops et le Six August 2020 Major Européen sont disponibles ici.

Toute l’actualité de la scène esport européenne et de l’esport de Rainbow Six dans son ensemble sont disponibles sur rainbow6.com/esports, Twitter et sur Instagram avec le hashtag #SixMajor.