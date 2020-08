Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm annoncé sur Switch

Bonne nouvelle pour les fans de Zelda-like, le titre de Cornfox & Brothers arrive enfin sur console cette année.

Sorti initialement en exclusivité sur Apple Arcade, Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm vient d’être annoncé sur Switch via la bande-annonce ci-dessus.

La vidéo nous montre du gameplay sur la console de Nintendo, entre exploration, combat et résolution d’énigme pour progresser dans ce monde ouvert promettant plus de 20 heures de jeu selon Cornfox & Brothers, son développeur finlandais.

Heikki Repo, le directeur créatif a déclaré:

“Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm est un jeu fait par des fans de Nintendo, pour les fans de Nintendo. Nous avons pu créer quelque chose de nouveau à partir de la solide expérience que nous avons établie avec notre jeu précédent, Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas, et Oceanhorn 2 est notre lettre d’amour aux jeux avec lesquels nous avons grandi, combinant cette nostalgie bien-aimée avec de nouvelles mécaniques pour lui donner une tournure originale.”

Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm arrivera cet automne sur Switch en exclusivité sur l’eShop.