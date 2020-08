Hyper Scape est désormais disponible sur PC, PlayStation 4 et sur les consoles de la famille Xbox One

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Ubisoft® annonce qu’Hyper Scape™ et sa première Saison, « Le Premier Principe », sont disponibles sur PC, Playstation® 4 et sur les consoles de la famille Xbox One. Hyper Scape est un Battle Royale FPS free-to-play en milieu urbain développé par Ubisoft Montréal. Se déroulant dans la ville virtuelle de Neo Arcadia, le jeu voit jusqu’à 100 participants s’affronter au cours de matchs nerveux et bourrés d’action dans l’espoir d’être couronnés champions. Hyper Scape introduit des mécaniques de jeu innovantes tels que le système de Hacks, la Fusion des éléments qui composent l’arsenal du joueur, l’Effondrement progressif des secteurs, l’épreuve de Confrontation au terme de la partie et bien d’autres.

Construit avec la philosophie de soutenir les créateurs de contenu, Hyper Scape propose l’extension CrownCast™ développée en collaboration avec Twitch, qui offre une expérience de visionnage unique et de nouveaux outils permettant aux streamers d’interagir d’une nouvelle manière avec leur communauté en direct.

“Nous sommes extrêmement fiers du lancement d’Hyper Scape sur PC, PS4 et Xbox One aujourd’hui. Nous avons travaillé avec passion pendant plus de deux ans pour arriver à cette étape et nous sommes heureux d’annoncer que ce n’est que le début”, déclare Graeme Jennings, Executive Producer d’Hyper Scape. “Avec un gameplay nerveux en milieu urbain ainsi que l’extension unique Crowncast pour Twitch, nous avons introduit une nouvelle façon de jouer et d’interagir avec un Battle Royale. “

L’histoire d’Hyper Scape débute avec la Saison 1

La Saison 1 dévoile l’intrigue principale du jeu : les joueurs vont devoir résoudre une énigme créée par la société Prisma Dimensions dans l’Hyper Scape. Elle introduit également les Éclats de Mémoire que les joueurs peuvent collectionner pour en découvrir davantage sur certains personnages et événements. Chaque semaine, un nouvel Éclat de Mémoire sera dissimulé dans l’univers du jeu. Aux joueurs de le retrouver pour compléter leur collection. En plus de ces Éclats de Mémoire, plusieurs bandes dessinées sortiront au cours de la Saison 1 et des Saisons suivantes, dévoilant peu à peu l’histoire d’Hyper Scape.

Du nouveau contenu prochainement

La première Saison d’Hyper Scape introduit une toute nouvelle arme de portée moyenne, le Dragonfly, ainsi qu’un nouveau Hack, Attraction, qui peut être utilisé pour piéger les adversaires moins alertes. La Saison 1 inclura au total 11 armes et 11 Hacks. En parallèle du mode solo de Ruée vers la Couronne, également jouable en escouade de 3 joueurs, des modes de jeu à durée limitée sont également prévus au cours de la Saison.

De nouvelles fonctionnalités pour l’extension Crowncast seront disponibles sur Twitch

La première saison d’Hyper Scape ajoutera une nouvelle fonctionnalité à l’extension Twitch Crowncast : les Coolos, un outil qui permettra aux spectateurs de soutenir les streamers et de réagir aux moments les plus palpitants du jeu en déclenchant des effets visuels in-game au cours des matchs. Les Coolos pourront être achetés avec des Twitch Bits, un bien virtuel qui permet aux joueurs de soutenir leurs streamers favoris.

Grâce à l’extension Crowncast, les spectateurs peuvent déjà progresser dans leur Pass combat gratuit et premium en regardant les streams d’Hyper Scape sur Twitch. Les streamers peuvent aussi inviter les joueurs à rejoindre leur escouade en quelques clics seulement. La fonctionnalité Vote d’événements qui permet aux spectateurs d’avoir un impact en temps réel sur les combats se développe encore davantage dans la Saison 1 avec une nouvelle carte Événement nommée « Corps à corps mortel ». Au cours de cet événement, l’arme de mêlée d’un joueur peut éliminer ses opposants en un seul coup. Au total, neuf cartes Événement sont d’ores et déjà disponibles via l’extension Crowncast.

Pour célébrer la sortie du jeu avec la communauté, les joueurs auront la possibilité de débloquer sur Twitch, du 17 au 31 août, des émoticônes exclusives inspirées d’Hyper Scape utilisables dans le chat lorsqu’ils s’abonneront à une chaîne, offriront un abonnement ou enverront des Cheers avec au moins 300 bits. Les emotes Hyper Scape sont une occasion unique pour les joueurs d’exprimer leur enthousiasme pour cette nouvelle expérience de jeu sur Twitch.

Le Pass combat de la Saison 1

La Saison 1 inclut également de nouveaux objets de personnalisation dans le Pass combat. Ce dernier offre une voie gratuite et une voie premium avec 100 paliers d’objets cosmétiques exclusifs à débloquer tout au long de la Saison. La voie premium du Pass combat est disponible pour 950 Bitcrowns, la monnaie in-game. Les joueurs peuvent gagner des Bitcrowns en jouant au jeu ou en achetant des packs de Bitcrowns avec de l’argent réel via l’Ubisoft store ou d’autres boutiques. Comme pour la Bêta ouverte, les spectateurs peuvent faire progresser leur Pass combat en regardant des streams d’Hyper Scape sur Twitch avec l’extension Crowncast activée. Des objets cosmétiques supplémentaires seront disponibles dans la boutique in-game.