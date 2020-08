Sortie de la mise à jour 5.3 : SHADOWBRINGERS arrive à sa conclusion et l’essai gratuit s’étend

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Sur FINAL FANTASY® XIV Online, le dernier acte de Shadowbringers™, intitulé Reflections in Crystal, se joue avec la sortie de la mise à jour 5.3. On y trouve une abondance de contenu, comme le prochain raid en alliance inspiré de NieR, YoRHa: Dark Apocalypse ; de nouveaux donjons et défis, ainsi que des ajustements conséquents à l’expérience de jeu pour les nouveaux joueurs.

La mise à jour 5.3 est l’occasion idéale pour les nouveaux joueurs de se lancer dans la saga de FANTASY XIV Online, le jeu encensé par la critique, et qui propose désormais un essai gratuit étendu à tout le contenu des extensions A Realm Reborn™ et Heavensward™ (et la mise à jour 3.56). Les nouveaux aventuriers pourront ainsi profiter gratuitement d’une expérience narrative et de centaines d’heures de jeu primées, sans limite de temps de jeu.

En outre, A Realm Reborn permettra aux joueurs existants ou à venir d’accéder gratuitement à la totalité de l’extension Heavensward et de son contenu.

En plus de l’extension de l’essai gratuit, les quêtes du scénario principal de A Realm Reborn ont été revues et corrigées afin d’offrir aux nouveaux joueurs une expérience narrative optimale alors qu’ils progressent dans l’histoire qui mène à Heavensward. Ces modifications ont été conçues pour rendre FINAL FANTASY XIV Online encore plus accessible et pour profiter de toutes les extensions jusqu’à la dernière en date, Shadowbringers.

Les nouveaux joueurs peuvent s’inscrire à l’essai gratuit ici : https://freetrial.finalfantasyxiv.com/fr/

Voici davantage d’informations sur le contenu disponible au lancement de la mise à jour 5.3 :

Nouvelles quêtes d’épopée – Le rideau va bientôt tomber sur l’acte final de la série de quêtes de l’épopée FINAL FANTASY XIV: Shadowbringers, au moment où les Héritiers s’apprêtent à percer les noirs desseins de l’Ascien Elidibus.

Le rideau va bientôt tomber sur l’acte final de la série de quêtes de l’épopée FINAL FANTASY XIV: Shadowbringers, au moment où les Héritiers s’apprêtent à percer les noirs desseins de l’Ascien Elidibus. Refonte des quêtes de l’épopée de A Realm Reborn – L’épopée de A Realm Reborn a été remaniée afin d’offrir une progression plus simple aux nouveaux aventuriers tout au long des événements menant à l’histoire de Heavensward. De plus, les joueurs pourront désormais utiliser les montures volantes dans les environnements de A Realm Reborn, dès qu’ils auront terminé la quête L’ultime passe d’armes.

L’épopée de A Realm Reborn a été remaniée afin d’offrir une progression plus simple aux nouveaux aventuriers tout au long des événements menant à l’histoire de Heavensward. De plus, les joueurs pourront désormais utiliser les montures volantes dans les environnements de A Realm Reborn, dès qu’ils auront terminé la quête L’ultime passe d’armes. Essai gratuit prolongé – Il sera possible de jouer sans limite de temps de jeu jusqu’au niveau 60 et d’accéder à l’intégralité du contenu de Heavensward, ou encore de choisir la race des Ao Ra pour son personnage ainsi que les jobs de chevalier noir, d’astromancien et de machiniste.

Il sera possible de jouer sans limite de temps de jeu jusqu’au niveau 60 et d’accéder à l’intégralité du contenu de Heavensward, ou encore de choisir la race des Ao Ra pour son personnage ainsi que les jobs de chevalier noir, d’astromancien et de machiniste. Nouveau raid en alliance YoRHa: Dark Apocalypse – L’androïde de blanc vêtu se réveille enfin, mais 2P n’est pas la seule… Une menace inattendue planera sur Komra dans ce nouveau chapitre, La base militaire des Pantins, de la série de raids en alliance inspirée de l’univers de NieR.

L’androïde de blanc vêtu se réveille enfin, mais 2P n’est pas la seule… Une menace inattendue planera sur Komra dans ce nouveau chapitre, La base militaire des Pantins, de la série de raids en alliance inspirée de l’univers de NieR. Suite d es chroniques d’une nouvelle ère « La Complainte de Werlyt » – Dans le cadre de la série des armes reliques, les joueurs bénéficieront d’une expérience narrative poussée ayant pour apogée un combat événement spécial.

Dans le cadre de la série des armes reliques, les joueurs bénéficieront d’une expérience narrative poussée ayant pour apogée un combat événement spécial. Nouveau donjon : La Traversée de Norvrandt – Les Guerriers des Ténèbres vont devoir se frayer un chemin à travers la zone de Norvrandt, qui se verra transformée en véritable champ de bataille, que ce soit avec l’aide d’autres joueurs ou de personnages non jouables via le système d’adjuration.

Les Guerriers des Ténèbres vont devoir se frayer un chemin à travers la zone de Norvrandt, qui se verra transformée en véritable champ de bataille, que ce soit avec l’aide d’autres joueurs ou de personnages non jouables via le système d’adjuration. Nouveau défi : Un nouvel ennemi terrifiant à la force incommensurable va soumettre les Guerriers des Ténèbres à une véritable épreuve de force, en modes normal et extrême.

Un nouvel ennemi terrifiant à la force incommensurable va soumettre les Guerriers des Ténèbres à une véritable épreuve de force, en modes normal et extrême. Nouvelles quêtes tribales – Une nouvelle série de quêtes pour artisans mettant en vedette les Nains.

Une nouvelle série de quêtes pour artisans mettant en vedette les Nains. Mises à jour du mode Nouvelle partie+ – Les joueurs pourront revivre la nouvelle version de l’épopée de A Realm Reborn et d’autres quêtes tout en conservant leur personnage et leur niveau.