L’Empire de Saxonie arrive dans Iron Harvest 1920+

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Deep Silver et KING Art Games sont heureux de partager aujourd’hui plus d’informations sur Iron Harvest 1920+ en dévoilant un trailer annonçant la nouvelle faction ; l’Empire de Saxonie et ses troupes.

La Bêta ouverte d’Iron Harvest est disponible gratuitement sur Steam.

Iron Harvest 1920+ vous invite à découvrir une histoire épique qui s’intéresse à trois factions différentes, dont chacune propose des opportunités tactiques spécifiques. Le jeu n’offre pas seulement une narration palpitante qui se dévoile sur plus de 20 missions au fil de trois campagnes, mais il garantit de riches expériences tactiques en multijoueur, dans lesquelles la stratégie importe plus que le nombre de clics par seconde. Des cartes supplémentaires d’Escarmouches et de Défis vous permettront de défier l’IA en solo ou en mode coopératif avec un ami.

L’Empire de Saxonie :

Après avoir été l’un des pays les plus influents d’Europe, le fier empire de Saxonie vit des heures difficiles. Ses élites et son aristocratie, qui se sont senties humiliées après la Grande Guerre, sont bien décidées à regagner leur honneur sur le champ de bataille.

Les mechas saxoniens sont souvent baptisés d’après des personnages légendaires ou des figures héroïques des contes et des mythes saxoniens. Et quand on voit la terrifiante puissance de feu de Brunhilde, Eisenhans et Grimbart, pour n’en citer que quelques-uns, ils sont à la hauteur de leurs légendaires parrains. Mais à l’image de Siegfried, toute machine de guerre peut avoir un point faible.

À propos d’Iron Harvest :

À l’aube du XXème siècle, peu après la fin de la Grande Guerre, le monde est rempli de mystères et de secrets, d’opportunités et de défis. Entre traditions, progrès scientifiques et techniques, l’Europe tente de récupérer de terribles saignées dues à la guerre. Iron Harvestest un jeu de stratégie en temps réel (STR), situé dans une réalité alternative des années 1920, juste après la fin de la Grande Guerre. Pour créer le meilleur jeu possible, l’équipe a travaillé en coopération étroite avec des fans de STR du monde entier, notamment depuis l’extraordinaire succès de sa campagne de financement participatif.