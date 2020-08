L’EOS R5, nouvel appareil hybride de référence: Canon remporte six EISA Awards 2020

Partager Facebook

Canon remporte six prestigieuses distinctions de l’Expert Imaging and Sound Association (EISA). Parmi les lauréats: des appareils hybrides, des appareils reflex, mais aussi plusieurs objectifs. Malgré une année de tous les défis, Canon a tenu ses engagements en respectant son calendrier de lancement de produits innovants.

Martin Bissig, ambassadeur Canon, a capturé cette image avec l’EOS R5 et l’objectif RF 15-35mm F2.8 L IS USM

Le photographe professionnel Ben Thouard a réalisé cette prise de vue avec l’EOS-1D X Mark III et l’objectif EF 815mm f/4L Fisheye USM

Son appareil photo hybride EOS R5 a reçu le fameux EISA Camera Innovation Award. À son tour, le Canon EOS-1D X Mark III s’est vu remettre le prix EISA Professional Camera Award. Parmi les photographes professionnels, cet appareil reflex jouit d’une réputation unique sur le plan international. Enfin, le très populaire EOS 90D s’est adjugé le prix EISA APS-C Camera Award. Quatre objectifs Canon RF ont également été distingués. Basés sur une technologie sophistiquée et délivrant une qualité d’image exceptionnelle, ces nouveaux modèles ultralégers se montrent très convaincants. L’EISA a récompensé les modèles RF 70-200mm F2.8L IS USM, RF 24-70mm F2.8L IS USM, RF 600mm et RF 800mm F11 IS STM.

Ces prix reflètent l’expérience de longue date de Canon dans le domaine des optiques à haute performance, soutenue par son engagement dans la recherche et le développement, et stimulée par les retours de ses clients. Avec chaque produit, Canon démontre son investissement au service de ses systèmes, qu’ils soient DSLR ou hybrides. La firme offre ainsi aux photographes et vidéastes une gamme complète dotée de caractéristiques uniques permettant à «l’incroyable» de devenir possible.



Voici la liste complète des produits Canon récompensés par les EISA Awards 2020:

Canon EOS R5 – EISA Camera Innovation 2020-2021

Canon EOS-1D X Mark III – EISA Professional Camera 2020-2021

Canon EOS 90D – EISA APS-C Camera 2020-2021

Canon RF 70-200mm F2.8L IS USM – EISA Lens of the Year 2020-2021

Canon RF 24-70mm F2.8L IS USM – EISA Standard Zoom Lens 2020-2021

Canon RF 600mm F11 IS STM und RF 800mm F11 IS STM – EISA Lens Innovation 2020-2021

Issei Morimoto, Senior Vice President de Canon Europe, fait ce commentaire: «Ces prestigieuses distinctions prouvent sans ambages que la performance, la construction, l’innovation et les capacités techniques de nos produits ont été appréciées à leur juste valeur par les jurés de l’EISA. Malgré une année exceptionnelle jalonnée de défis de taille, Canon a commercialisé toute une gamme de produits leaders dans leur secteur, embarquant des technologies de pointe et répondant, voire dépassant les attentes de nos clients dans le monde entier. Avec ses produits primés, Canon propose à tout photographe professionnel, vidéaste, ou bien amateur averti, un équipement qui suscitera son enthousiasme.»

Le mois dernier, Canon annonçait sa plus grande campagne de commercialisation de tous les temps: deux nouveaux appareils photo hybrides (l’EOS R5 et l’EOS R6), quatre nouveaux objectifs RF, deux nouveaux multiplicateurs de focale RF Extender et une imprimante professionnelle (l’imagePROGRAF PRO-300). Ces annonces avaient été précédées d’une commercialisation non moins importante en janvier: celle de l’EOS-1D X Mark III, un appareil attendu avec impatience destiné aux professionnels de la photographie sportive et animalière.

Produits EISA Award 2020

EISA Camera Innovation 2020-2021: CANON EOS R5

L’EOS R5 est un appareil photo hybride plein format basé sur le système révolutionnaire EOS R. Il s’agit d’une nouveauté mondiale qui redéfinit le domaine du possible dans le secteur des hybrides. L’EOS R5 est le premier appareil hybride plein format offrant l’enregistrement RAW 8K jusqu’à 29,97 i/s et la capture 4K en 120p. Avec sa cadence maximale de 20 i/s sous une résolution de 45 mégapixels en mode photo, l’EOS R5 incarne l’appareil photo hybride de tous les superlatifs. Équipé de l’autofocus le plus rapide1 au monde du moment, il met au point en 0,05 seconde seulement. Le suivi du sujet a également été optimisé par des algorithmes Deep Learning et fait la mise au point en continu sur le visage et les yeux. L’EOS R5 embarque le meilleur2 système de stabilisation d’image au monde, capable de corriger jusqu’à un niveau incroyable de 8 vitesses, de quoi booster les possibilités créatives en prise de vue à main levée avec une vitesse d’obturation lente ou sans trépied.

Plus: https://fr.canon.ch/cameras/eos-r5/

EISA Professional Camera 2020 – 2021: Canon EOS-1D X Mark III

L’EOS-1D X Mark III concentre des performances exceptionnelles qui en font l’outil indispensable dans les secteurs de la photographie sportive et animalière, mais également dans bien d’autres domaines. Cet appareil DSLR se distingue par une incroyable vitesse de prise de vue en continu atteignant pas moins de 20 images par seconde (en mode Live View) avec un suivi AF/AE intégral. L’EOS-1D X Mark III est équipé d’un nouveau capteur AF qui, en son centre, atteint environ 28 fois la résolution de celui de son prédécesseur (EOS-1D X Mark II). L’appareil est également capable de réaliser des enregistrements vidéo internes en 5,5K et 12 bits au format RAW. Ce qui en fait le premier appareil de la série Canon EOS doté d’une fonction normalement réservée aux seuls modèles professionnels Cinema EOS.

Plus: https://fr.canon.ch/cameras/eos-1d-x-mark-iii/

EISA APS-C Camera 2020-2021: Canon EOS 90D

Rapide et héritant de la robustesse habituelle Canon, l’EOS 90D est l’appareil de choix pour les photographes sportifs et animaliers… et les autres. Le processeur Canon DIGIC 8 assure un traitement ultrarapide et une réactivité maximale, optimisant ainsi la gestion des fonctions photo et vidéo. L’appareil délivre des images de haute qualité, riches en détails, et exemptes de bougés et d’artefacts. L’EOS 90D est équipé du nouveau capteur APS-C CMOS, dont la résolution de 32,5 mégapixels rivalise avec de nombreux appareils à capteur plein format qui, eux, n’offrent pas le gain en zoom procuré par le format APS-C. En mode rafale, l’EOS 90D est capable d’enregistrer jusqu’à 10 images par seconde avec le suivi AF intégral, et même 11 images par seconde en mode Live View. En mode vidéo, l’appareil capture sous une résolution allant jusqu’à 4K en exploitant la totalité du champ de vision de l’objectif utilisé. En résolution Full HD, il offre une cadence maximale de 120 i/s.

Plus: https://fr.canon.ch/cameras/eos-90d/

EISA Lens of the year 2020-2021: Canon RF 70-200mm F2.8L IS USM

Grâce à sa grande ouverture de 1:2,8 et à une plage de zoom performante, cet objectif tire son épingle du jeu dans toutes les situations. Il est actuellement l’objectif interchangeable 70-200mm avec une ouverture constante de 1:2,8 le plus court et le plus léger au monde3. Le RF 70-200mm F2.8L IS USM est le premier objectif Canon à proposer une mise au point électronique interne assurée par deux groupes de lentilles animés chacun par un moteur Dual Nano USM. Un gage de silence de fonctionnement pratiquement total, mais aussi de consommation électrique minimale et de vitesse de mise au point maximale sur un objectif ultraperformant étonnamment compact. Protégé contre la poussière et les éclaboussures, il brave les conditions d’utilisation les plus sévères sans sourciller. L’assurance d’obtenir des résultats décisifs aux moments décisifs, et avec une qualité d’image optimale.

Plus: https://fr.canon.ch/lenses/rf-70-200mm-f2-8l-is-usm-lens/

EISA Standard Zoom Lens 2020-2021: Canon RF 24-70mm F2.8L IS USM

Le RF 24-70mm F2.8L IS USM est le zoom standard ultraperformant qui répond aux plus hautes exigences des professionnels. Il intègre trois lentilles UD (Ultra-low Dispersion) et trois lentilles asphériques GMo (moulées en verre) minimisant les aberrations, les distorsions et l’astigmatisme. De quoi réaliser des prises de vue riches en contrastes et ultra nettes depuis le centre jusqu’au bord de l’image sur toute la plage du zoom. Prédestiné pour la photographie de portrait ou de paysage, le RF 24-70mm F2.8L IS USM est un zoom standard universel polyvalent pensé pour les professionnels qui souhaitent limiter leur équipement nomade à un seul objectif. Grâce à sa grande ouverture, il permet dans la photographie de portrait de détacher le sujet sur un arrière-plan flouté séduisant.

Plus: https://fr.canon.ch/lenses/rf-24-70mm-f2-8l-usm-lens/

EISA Lens Innovation 2020-2021: Canon RF 600mm et Canon RF 800mm F11 IS STM

Les modèles RF 600mm F11 IS STM et RF 800mm F11 IS STM sont quant à eux actuellement les objectifs à autofocus les plus légers au monde avec une focale de 600 mm4 et de 800 mm5. Ces objectifs peuvent être déployés avant utilisation et rentrés ensuite pour réduire leur encombrement – l’idéal lorsque l’espace dans le sac est limité en utilisation nomade. Équipés d’un stabilisateur d’image optique, ces deux objectifs sont compatibles avec la technologie Dual Pixel CMOS AF lorsqu’ils sont associés à un appareil hybride du système Canon EOS R, y compris avec les multiplicateurs de focale 1,4x et 2,0x. Une somme de caractéristiques uniques en leur genre au service d’images au piqué exceptionnel, y compris lorsque ces super téléobjectifs sont utilisés sans trépied.