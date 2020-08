Ubisoft dévoile l’Opération Shadow Legacy de Rainbow Six Siege

Partager Facebook

Ubisoft dévoile les détails de la Saison 3 de l’Année 5 de Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege. « L’Opération Shadow Legacy » introduit un nouvel agent : Sam “Zero” Fisher de la série Splinter Cell. Les joueurs vont également découvrir une refonte de la carte Chalet ainsi que de nombreuses modifications de gameplay.

« L’Opération Shadow Legacy », va permettre aux joueurs de redécouvrir Sam Fisher dans la peau de Zero, un nouvel assaillant. Ce dernier est équipé d’un nouveau gadget, le lanceur Argus, une caméra de forage bidirectionnelle. Une fois lancées, les caméras peuvent percer les murs, renforcés ou non, les fenêtres et se coller sur n’importe quelle surface. Chaque caméra est équipée d’une charge laser, capable d’infliger des dommages aux défenseurs ou détruire des gadgets. Sam Fisher est également équipé de son célèbre couteau Karambit et d’un SC3000K.

En plus de Sam Fisher, les joueurs pourront découvrir la refonte de la carte Chalet qui a été totalement repensée. L’équipe de développement a ainsi amélioré le premier et le deuxième étage, en donnant la possibilité de monter en rappel pour traverser le toit. Les emplacements d’objectifs ont été revus avec l’ajout d’un couloir pour améliorer la rotation dans le sous-sol, et le site de la Salle des trophées a été changé pour désormais être dans la Salle à manger.

En parallèle de cette nouvelle saison, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege sera disponible gratuitement du 27 août au 4 septembre selon la plateforme. Les joueurs intéressés pourront rejoindre plus de 60 millions de joueurs sur toutes les plateformes, avec un accès immédiat à toutes les cartes, tous les modes de jeu et aux 20 agents historiques.

En amont de cette semaine gratuite, Ubisoft a également annoncé le lancement de SquadFinder, une application web pour desktop et mobiles, conçue pour aider les joueurs à trouver des coéquipiers en fonction de leur langue, de leurs préférences et de leurs habitudes de jeu. SquadFinder est désormais disponible sur http://rainbow6.com/squadfinder.

Enfin, de nouvelles mises à jour sont ajoutées au jeu dont :

Un système de Ping 2.0

L’exclusion de carte

Un nouveau gadget secondaire : gadget secondaire de brèche

Des nouvelles couleurs de viseurs et d’optiques

Un nouveau système de renforcement partagé

Les serveurs de test de « L’Opération Shadow Legacy » seront disponibles le 17 août, sur PC exclusivement. Il s’agit d’une version alternative de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege permettant aux joueurs de tester les futures fonctionnalités de gameplay qui seront par la suite ajoutées au jeu en tant que tel. S’agissant d’un environnement de test, l’expérience de jeu pourrait ne pas être optimale. Les joueurs sont invités à reporter les problèmes rencontrés sur les serveurs de test sur la plateforme R6 Fix.

Davantage d’informations sur Tom Clancy’s Rainbow Six Siege sont disponibles sur la page officielle du jeu.