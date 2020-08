Larian Studios annonce la date de sortie de l’accès anticipé de Baldur’s Gate 3

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Aujourd’hui, Larian Studios vient de dévoiler la date de sortie de l’accès anticipé de leur prochain RPG Baldur’s Gate 3. Pendant le livestream Panel from Hell, le studio a annoncé qu’il visait le 30 septembre 2020, date à laquelle les joueurs PC et Stadia pourront se lancer dans le premier Acte de l’accès anticipé.



Les intervenants du Panel From Hell (Swen Vincke, Chris Perkins, Adam Smith et Geoff Keighley) ont détaillé plus en profondeur le contenu de l’accès anticipé de Baldur’s Gate 3.

La dernière partie de l’introduction en CGI du jeu, d’une durée de 6 minutes, révèle que les joueurs commencent leur voyage en Averne, le premier cercle des Neuf enfers. Averne est à l’honneur dans la dernière aventure de Donjons & Dragons, intitulée Descente en Averne, qui a vu la cité d’Elturel être entrainée jusqu’en enfer. La ville a certes été sauvée, mais les conséquences de ce cataclysme font planer une ombre sur les événements de Baldur’s Gate 3. Les joueurs ne se contenteront pas de constater les ravages de cet évènement : captifs à bord d’un Nautiloïde, ils participent à une évasion audacieuse alors que le navire navigue entre les plans d’existence. Ce dernier est pris dans la fureur de l’éternelle et apocalyptique Guerre de sang qui fait rage dans le paysage infernal. Averne sera présent tout au long du jeu, aux côtés de nombreux autres lieux (qui seront annoncés ultérieurement).

L’un des temps forts du Panel From Hell a été la « scène de la lobotomie », un nouvel extrait de gameplay montré pendant le stream. Alors que les joueurs tentent de prendre le contrôle du Nautiloïde, ils trouvent un cadavre au cerveau apparent. Le cerveau lui-même semble s’adresser au joueur, lui demandant de le libérer. À ce stade, le joueur peut décider de se salir les mains, en extrayant le cerveau du crâne, révélant que ce n’est pas véritablement un cerveau, mais plutôt un Dévoreur d’intellect piégé. Ces créatures se nourrissent de l’intelligence des êtres sensibles, contrôlant ainsi le corps de leurs victimes pour le compte de leurs maîtres Flagelleurs mentaux.

Swen Vincke, Directeur Créatif de Larian Studios, a également présenté toute l’étendue de l’accès anticipé, en détaillant l’envergure du premier acte de Baldur’s Gate 3 comparé au dernier jeu de Larian, Divinity: Original Sin 2, lorsqu’il était également disponible en accès anticipé. Voici quelques chiffres illustrant la profondeur de Baldur’s Gate 3 par rapport à Divinity: Original Sin 2:

Nombre de combats : 22 dans l’accès anticipé de DOS2 contre 80 dans l’accès anticipé de BG3

: 22 dans l’accès anticipé de DOS2 contre 80 dans l’accès anticipé de BG3 Nombre de lignes de dialogue en anglais : 17 600 dans l’accès anticipé de DOS2 contre 45 980 dans l’accès anticipé de BG3

: 17 600 dans l’accès anticipé de DOS2 contre 45 980 dans l’accès anticipé de BG3 Nombre de personnages : 142 dans l’accès anticipé de DOS2 contre 596 dans l’accès anticipé de BG3

: 142 dans l’accès anticipé de DOS2 contre 596 dans l’accès anticipé de BG3 Nombre de sorts / d’actions : 69 dans l’accès anticipé de DOS2 contre 146 dans l’accès anticipé de BG3

Les classes et les races seront annoncées prochainement mais Larian a confirmé aujourd’hui que l’accès anticipé de Baldur’s Gate 3 inclut 5 personnages Origine (en plus des personnages créés par les joueurs). Plus de détails à ce sujet seront annoncés au fur et à mesure de l’accès anticipé.

Les cinq personnages disponibles au lancement sont : Astarion (Voleur Elfe/Vampire), Gale (Magicien Humain), Lae’zel (Guerrière Githyanki), Shadowheart (Clerc Demi-elfe), Wyll (Sorcier Humain).

À travers les séquences de gameplay et via l’interaction avec le public, Swen Vincke a montré comment le jeu permet aux joueurs de découvrir différentes permutations dans les rencontres et les dialogues, en fonction des personnages utilisés et des choix réalisés. Cette profondeur de réactivité indique que même en accès anticipé, différentes parties mèneront à des résultats et des développements différents, non seulement pour les joueurs et leurs compagnons, mais également pour les nombreux PNJ qu’ils rencontrent et le monde qui les entoure. En d’autres termes, jouer en faisant le bien ou le mal offriront des expériences totalement différentes avec de nombreux rebondissements (tous réalisés en performance capture) que les autres joueurs ne verront peut-être jamais, selon leurs choix.

Alors que le studio travaille en vue de la date de sortie du 30 septembre, il y a encore beaucoup à faire avant que les joueurs ne puissent plonger dans le monde de Baldur’s Gate 3 en accès anticipé sur PC et Google Stadia.

Pour plus d’information sur la philosophie de l’accès anticipé abordée dans le stream d’aujourd’hui de Larian, nous vous recommandons de vous tenir informés des mises à jour communautaires. Celle d’aujourd’hui parlera des heat-map, et de la manière dont le comportement du joueur est analysé en données fonctionnelles pour améliorer le jeu.