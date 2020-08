Pathfinder: Kingmaker Definitive Edition est désormais disponible !

Partager Facebook

Owlcat Games et Deep Silver sont heureux d’annoncer que la version Pathfinder: Kingmaker Definitive Editionest disponible sur PlayStation®4, Xbox One et Xbox One X. Ce RPG invite les aventuriers à explorer les Terres volées où ils pourront découvrir l’intégralité des contenus déjà disponibles, ainsi que profiter d’un nouveau mode de jeu en tour par tour.

« Les RPG classiques sont rares sur les consoles de jeu, et nous sommes très heureux de proposer à ce qui n’ont qu’une console de découvrir l’intégralité de l’expérience Pathfinder. Avec le nouveau système de combats en tour par tour, les joueurs pourront profiter d’encore plus de variété, et c’est ce qu’ils attendent d’un jeu de ce genre », explique Alexander Mishulin, Directeur créatif chez Owlcat Games.

Contenu de Pathfinder: Kingmaker – Definitive Edition :

La Pathfinder Kingmaker: Definitive Edition comprend l’intégralité des contenus qui ont été proposés en DLC, et profite également d’un tout nouveau mode en tour par tour. Cela rapproche encore plus l’expérience de celle du jeu de plateau, tout en ajoutant une nouvelle couche tactique. Ceux qui possèdent la version PC du jeu profiteront de ce nouveau mode par la suite, sous la forme d’une mise à jour gratuite.

En offrant un contrôle parfait de l’action sur le champ de bataille, le nouveau système de combats en tour par tour est intégralement compatible avec le système de combats en temps réel, que vous pouvez mettre en pause, et les joueurs peuvent ainsi changer de mode à tout moment en fonction de la situation ou de la façon dont ils veulent jouer.

Pathfinder: Kingmaker proposer aux joueurs de partir à l’aventure dans les Terres volées, les régions turbulentes et dangereuses que connaissent bien les fans de Pathfinder. Ce RPG permet de retrouver des personnages et des lieux familiers de la franchise, et permet aux joueurs de vivre de nouvelles aventures, d’affronter de dangereux ennemis et de faire face à d’imprévisibles surprises. Les fans du RPG médiéval-fantastique de plateau pourront redécouvrir ces univers épique d’une toute nouvelle manière, tandis que les amateurs de RPG informatiques arpenteront des lieux inédits, avec des graphismes 3D époustouflants qui rendent ce monde particulièrement vivant.

Pathfinder: Kingmakerinvite les joueurs à relever des défis d’aventuriers, mais aussi de dirigeants, puisqu’ils prennent le contrôle des terres qu’ils explorent pour développer leur royaume. Et diriger un royaume, ce n’est pas que construire une forteresse, car le vôtre sera le miroir de votre personnage et de vos choix dans le jeu. Chaque royaume est un monde vivant, dont les règles, les options et les alliés dépendent des capacités du héros à diriger son peuple.

La Definitive Edition comprend tous les contenus déjà proposés sous la forme de DLC :