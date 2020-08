Samsung Galaxy Note20 5G | Note20 Ultra 5G dès demain dans le commece suisse

Partager Facebook

Dès demain, le Samsung Galaxy Note20 est disponible en Suisse. Équipé du processeur Galaxy le plus puissant de tous les temps, ce nouveau smartphone allie performance et productivité. Les détails d’une extrême netteté de la caméra compatible 8K et les options proposées au niveau du son, de l’exposition et de la mise au point assurent des prises de vue et des vidéos incomparables.



Le nouveau Galaxy Note20 Ultra 5G et le Galaxy Note20 5G marient technologie de pointe et élégance. La série Galaxy Note20 renferme le processeur le plus puissant jamais installé dans un appareil Galaxy, tandis que le Galaxy Note20 Ultra 5G a été développé pour celles et ceux qui recherchent un haut niveau de performance et de productivité. Le Galaxy Note20 5G s’adresse à un public plus large souhaitant disposer d’un solide pack global pour travailler mais aussi se divertir dans des jeux captivants.



Le Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G est le premier smartphone de la série Galaxy Note à disposer d’un écran Dynamic AMOLED. Avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, son affichage est adapté en continu au profit de la durée de vie de la batterie. Pour tous les modèles de la série Galaxy Note20, la charge rapide 15W recharge la batterie de 50% en 30 minutes seulement. Lors de leurs déplacements, les utilisatrices et utilisateurs peuvent streamer dans leurs contenus préférés grâce à la norme de transmission de données rapide Wi-Fi 6 supportée.



Photographier et filmer à haut niveau

L’équipement photo et vidéo de la série Galaxy Note20 se situe également à haut niveau. La caméra compatible 8K capture des moments à couper le souffle dans un format de 21:9 avec 24 images par seconde. Ainsi, les moindres détails ressortent avec la plus grande netteté. Différents objectifs et le Space Zoom intégré permettent d’immortaliser les moments précieux. Le Galaxy Note20 Ultra 5G se caractérise ici par un capteur 108 MP et un Space Zoom 50x. Le mode Pro propose d’emblée différentes options d’exposition, de son et de mise au point. Ainsi, les clips vidéos enregistrés font réellement sensation.



Pour partager avec toute la famille les œuvres enregistrées, il y a Samsung DeX, qui permet de connecter un smartphone de la série Galaxy Note20 sans fil avec une Smart TV compatible. Cette fonction de liaison est également pratique lorsque l’utilisateur ou l’utilisatrice souhaite exécuter plusieurs tâches en même temps et a besoin d’un écran supplémentaire en plus de l’affichage du smartphone. La fonction «Point to Share» du Galaxy Note20 Ultra 5G facilite le transfert de données sans fil. Avec la technologie Ultra Wide Band (UWB), les données sont alors transmises en pointant le smartphone vers un autre smartphone compatible.



De nombreuses fonctions pour le S Pen et Samsung Notes

Comme leurs prédécesseurs, les modèles de la série Samsung Galaxy Note20 offrent la possibilité de noter et de visualiser directement des idées ou des schémas à l’aide du stylet S Pen fourni. Du fait du temps de latence réduit, le S Pen permet d’écrire pratiquement comme avec un vrai stylo. Avec la fonction de commande à distance, le nouveau S Pen peut capter des mouvements qui facilitent la navigation.



Grâce aux améliorations apportées, Samsung Notes devient encore plus utile et flexible. Les fichiers PDF et présentations Microsoft-PowerPoint peuvent être importés directement et il est possible de munir les documents d’annotations manuscrites, qui peuvent alors être transformées directement sous forme de texte ou redressées avec la fonction correspondante. La fonction automatique de sauvegarde et de synchronisation de l’appli soutient pour sa part l’accès sur d’autres appareils compatibles et évite la perte de notes. De plus, des notes peuvent être ajoutées à des enregistrements audio, pour lesquels la fonction Audio Bookmark utilise des marques temporelles afin de retrouver rapidement les notes.